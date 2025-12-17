Chủ tịch nước: Triển khai các giải pháp xây nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các đơn vị thuộc Bộ.

Trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết năm 2025, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt mọi khó khăn, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong năm, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Trong số đó, toàn quân thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc.

Quân đội cũng tổ chức các đoàn thăm, kiểm tra đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK1 bảo đảm chặt chẽ, an toàn; bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc tôn giáo và học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân với biển đảo và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; điều động hơn 1 triệu lượt bộ đội, dân quân tự vệ, trên 24.300 lượt tàu, thuyền, trực thăng, UAV, các loại phương tiện, cơ sở vật chất tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả ở các địa bàn bị thiên tai, bão lũ, ngập úng, sạt lở đất; tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu ngư dân và các lực lượng hoạt động trên biển, đảo, vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch nước Lương Cường và đại biểu tham quan trưng bày khí tài, thiết bị quân sự do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đáng chú ý, trong năm 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời, giữ vững nguyên tắc, nêu cao tính chiến đấu, gương mẫu, đoàn kết, phát huy tốt vai trò lãnh đạo; thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Toàn quân coi trọng xây dựng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần; gắn đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua Quyết thắng đạt kết quả thiết thực; có hơn 81.000 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Công tác chính sách, dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Toàn quân đã huy động hơn 3.000 tỷ đồng làm công tác chính sách, phụng dưỡng 595 Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai các địa phương khó khăn xây trường học, công trình dân sinh, tặng 992 Nhà tình nghĩa, xóa gần 18.400 nhà tạm, nhà dột nát.

Trong năm 2025, Quân đội cũng tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và chương trình MIA, góp phần củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, Quân đội, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa.”

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15; trọng tâm là thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững.”

Cùng với đó, Quân đội tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài, kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ; tăng cường xây dựng phòng thủ quân khu và các khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân, ứng phó thắng lợi các loại hình chiến tranh trong điều kiện mới.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; chủ động, tự lực, tự cường, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương.

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết năm 2025, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, bất định, rủi ro an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội gia tăng; đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách; thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, ngập úng diễn biến phức tạp..., gây thiệt hại rất nặng nề ở nhiều địa phương trên cả nước.

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, sự ủng hộ, đồng hành của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện.

Chỉ rõ trong những thành tựu chung của đất nước có những đóng góp quan trọng của Quân đội, Chủ tịch nước đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; kịp thời đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Cùng với đó, toàn quân giữ vững và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân” vững chắc.

Quân đội cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễu binh, diễu hành, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt kết quả tích cực.

Chủ tịch nước nhận xét công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, thực chất và hiệu quả; công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị được đặc biệt coi trọng; công tác dân vận, chính sách được triển khai chủ động, tích cực, sáng tạo, với nhiều mô hình mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Ghi nhận những kết quả xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong năm 2025, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nỗ lực, phấn đấu đạt được.

Chủ tịch nước Lương Cường duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cơ bản thống nhất về đánh giá, dự báo tình hình, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong các báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục chủ động phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước yêu cầu phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc trong điều kiện mới, đặc biệt phải bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sau khi được tổ chức lại, thực sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; phát huy vai trò rất quan trọng, làm nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế-quốc phòng tham gia phát triển kinh tế-xã hội, ổn định dân cư ở địa bàn biên giới, biển đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo quốc gia.

Chủ tịch nước lưu ý cần tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập theo phương án và phù hợp với điều kiện tác chiến mới; bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và địa bàn trọng điểm.

Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Mặt khác, theo Chủ tịch nước, Quân đội cần chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, sâu rộng, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tăng cường hợp tác, tạo thế đan xen lợi ích, củng cố tin cậy chiến lược với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực, các nước lớn.

Phát huy vai trò, thế mạnh đối ngoại quốc phòng, tranh thủ tối đa sự ủng hộ quốc tế; chủ động tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng, diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhằm tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch vững mạnh, Chủ tịch nước yêu cầu cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, cấp ủy viên ở các cấp; giữ vững nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sỹ toàn quân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam./.

