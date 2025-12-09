Chủ tịch nước: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 9/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Ngoài ra còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; cán bộ, chiến sỹ Quân khu 7; đại biểu các lực lượng Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng khắc phục khó khăn

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, cách đây tròn 80 năm, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10/12/1945 tại hữu ngạn bờ sông Vàm Cỏ, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9, đánh dấu sự ra đời của Quân khu 7 ngày nay.

Ngay từ khi mới ra đời, Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 đã đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng, nhanh chóng phát triển, trưởng thành và giành nhiều chiến công vang dội góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược.

Chủ tịch nước Lương Cường duyệt đội danh dự. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, bộ đội và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7 kiên cường “bám thắt lưng địch mà đánh”, xây dựng các căn cứ chiến đấu vững chắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo “ba mũi giáp công” - chính trị, quân sự, binh vận; “ba vùng chiến lược” - rừng núi, nông thôn, đô thị tạo nên những chiến công vang dội góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; chiến đấu thắng lợi bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Lực lượng vũ trang Quân khu đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, sắp xếp lại tổ chức, điều chỉnh biên chế phù hợp với chiến lược quốc phòng, nghệ thuật tác chiến hiện đại và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng lực lượng thường trực với lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp cùng với các nhiệm vụ khác góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, trải qua 80 năm, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương; sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã kế thừa, giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; truyền thống oanh liệt, hào hùng của vùng đất miền Đông Nam Bộ gian lao mà anh dũng.

Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập được nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đón Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ôn lại những chiến công vang dội của Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Chủ tịch nước khẳng định dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các lực lượng và đơn vị bạn lập nên những chiến công to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân yêu mến vinh tặng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích và đóng góp to lớn của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong suốt 80 năm qua.

Tiếp tục đổi mới để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới

Chủ tịch nước Lương Cường chỉ rõ, trong những năm tới, tình hình thế giới được dự báo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt; khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn là trọng điểm cạnh tranh giữa các nước lớn, tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Trong nước, dù đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử nhưng đồng thời cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức và sự tác động của những biến động phức tạp khó lường.

Trong khi đó, Quân khu 7 là địa bàn chiến lược, trọng điểm, là khu vực phát triển năng động, đi trước và dẫn đầu cả nước về nhiều mặt; song cũng là địa bàn các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Quân khu 7. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trước tình hình đó và để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng và đối ngoại của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030.

Quân khu 7 cũng cần nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp đúng, trúng, kịp thời; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh cần tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng và địa bàn trọng điểm.

Quân khu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tế, gắn với hiện đại hóa vũ khí trang bị; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó cần đặc biệt coi trọng xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt cùng các lực lượng khác, ứng phó xử lý có hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị và an ninh phi truyền thống ở cơ sở.

Mặt khác, cần tiếp tục đổi mới, để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác trong tình hình mới; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế -xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Quân khu 7. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước cũng lưu ý Quân khu 7 cần bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, cả thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; chăm lo nâng cao đời sống bộ đội; quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm.

Cùng với đó, Quân khu 7 cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Trong số đó, cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy viên ở các cấp; giữ vững nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Chủ tịch nước và các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Quân khu 7./.

