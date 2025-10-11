Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những cống hiến to lớn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người con ưu tú của An Giang.

Chủ tịch Quốc hội chúc tỉnh An Giang sẽ phát triển nhanh, vững chắc, cùng với sự đi lên của đất nước, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đề nghị tỉnh An Giang thường xuyên quan tâm đến Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, để nơi đây tiếp tục là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ./.