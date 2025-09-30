Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố và trao nghị quyết về công tác cán bộ

Chiều 30/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ công bố và trao nghị quyết về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự buổi lễ.

Tại Nghị quyết số 1845/NQ-UBTVQH15 ngày 30/9/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Tại Nghị quyết số 1846/NQ-UBTVQH15 ngày 30/9/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trao nghị quyết cho các đồng chí được phê chuẩn, bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông và tân Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh được Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm phân công vào vị trí công tác mới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hai đồng chí đã đảm nhiệm nhiều chức vụ, vị trí quan trọng trong quá trình công tác và có kinh nghiệm dày dặn, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Từ nay đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026 có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - kỳ họp có khối lượng công việc đồ sộ, thông qua khoảng 50 luật, nghị quyết; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh đó, Quốc hội đang chuẩn bị các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026); chuẩn bị các công việc tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Nhấn mạnh trách nhiệm của hai đồng chí trong thời gian tới là rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, tân Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu và tân Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội sẽ phát huy tối đa kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; cùng cơ quan, đơn vị đoàn kết, chung sức, đồng lòng; nỗ lực phấn đấu, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thay mặt các đồng chí được phê chuẩn, bổ nhiệm, phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông bày tỏ niềm vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Tân Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; tiếp tục rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tích cực học tập, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ; giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ủy ban Công tác đại biểu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Nhấn mạnh đây là niềm vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề, tân Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương; sự hợp tác, hỗ trợ từ các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ủy ban Công tác đại biểu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý về việc sửa đổi, ban hành mới 2 quy định về công tác cán bộ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý sửa đổi và ban hành mới 2 quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh và đánh giá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cán bộ.