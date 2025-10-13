Chủ tịch Quốc hội dự tưởng niệm 725 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Lễ tưởng niệm lần thứ 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng là dịp tri ân sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Tối 12/10, tại Khu di tích Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khởi trống khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025.

Cách đây 725 năm, ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (1300), Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn qua đời tại Vạn Kiếp.

Để tri ân công đức của vị Anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, trí-dũng song toàn, đã ba lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên Mông, sau khi Ngài mất, vua Trần sắc chỉ cho nhân dân lập đền thờ, nay là đền Kiếp Bạc.

Lễ tưởng niệm lần thứ 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo là dịp tri ân sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; nguyện đoàn kết gìn giữ và phát huy truyền thống Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến, quyết tâm bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 1/10, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay./.