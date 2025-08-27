Chủ tịch Quốc hội kiểm tra việc chuẩn bị Triển lãm 'Lịch sử và sứ mệnh Quốc hội'

Chiều 27/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm "Lịch sử và sứ mệnh Quốc hội Việt Nam" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Triển lãm "Lịch sử và sứ mệnh Quốc hội Việt Nam" kể lại câu chuyện 80 năm đầy tự hào của Quốc hội Việt Nam bằng ngôn ngữ của kiến trúc và công nghệ.

Lấy cảm hứng từ ý tưởng ba vòng tròn đồng tâm, không gian triển lãm biểu trưng cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nơi ý Đảng, lòng Dân và sứ mệnh của Quốc hội hội tụ và hòa quyện.

Mỗi vòng tròn là một chương của lịch sử. Vòng tròn trung tâm - "Dấu ấn lập quốc: Khát vọng dân chủ" mở ra từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vào năm 1946, Hiến pháp năm 1946 và hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cùng Quốc hội. Vòng tròn giữa - "Mạch nguồn phát triển: Kiến tạo và vươn tầm," phác họa những quyết sách lịch sử, tạo nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Vòng tròn ngoài - "Sứ mệnh toàn cầu: Nâng tầm vị thế," khẳng định vai trò và vị thế của Quốc hội trên trường quốc tế.

Sự kết hợp giữa tư liệu quý giá và công nghệ hiện đại đã tái hiện sống động hành trình 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam - nơi hội tụ trí tuệ và sức mạnh của nhân dân để kiến tạo nên một đất nước hùng cường và phồn vinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức Triển lãm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát chi tiết, kỹ lưỡng từng công đoạn, nhất là các công đoạn liên quan đến công nghệ, kết nối, bảo đảm sẵn sàng để Triển lãm diễn ra trang trọng, hiện đại, thể hiện sâu đậm hành trình 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam - một Quốc hội thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước sau 80 năm độc lập, tạo được dấu ấn trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tham quan gian trưng bày của Bộ Công an; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam...

Theo chương trình, Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" sẽ chính thức khai mạc sáng 28/8./.

Các số liệu về Triển lãm thành tựu đất nước dịp 80 năm Quốc khánh Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.