Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Chiều 1/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hun Sen cùng Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang dự Lễ kỷ niệm trọng đại này; nhấn mạnh sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Những người lính Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ là những hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, đồng hành của nhân dân Campuchia với nhân dân Việt Nam trong sự kiện trọng đại.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định trên chặng đường phát triển của đất nước, Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất là những người anh em láng giềng Campuchia và Lào, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Campuchia-Lào.

Chúc mừng Campuchia tiếp tục đạt nhiều thành tựu ấn tượng và toàn diện trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, đường lối đúng đắn của Đảng CPP do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu, sự lãnh đạo tài tình của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ cùng với sự đoàn kết của toàn dân, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện hơn nữa.

Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bày tỏ vui mừng và vinh dự sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm; khẳng định ngày độc lập cách đây 80 năm không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn động lực thúc đẩy các nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Campuchia và Lào, đứng lên đấu tranh giành độc lập, xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hun Sen chân thành cảm ơn Việt Nam giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và nhấn mạnh, những gì Campuchia có được hôm nay không thể tách rời sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam, nhất là sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam. Đây là chân lý lịch sử mà không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc.

Chủ tịch Hun Sen chúc mừng Việt Nam đã có những bước phát triển năng động về kinh tế-xã hội; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn dài hạn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra và đạt được bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong không khí hữu nghị, hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trước những thành tựu phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực; cùng khẳng định luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Hai bên đánh giá cao sự phát triển trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian qua, vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức 10 tỷ USD/năm và cùng hướng tới mục tiêu đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao các dự án, hoạt động đầu tư của Việt Nam đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội tại Campuchia và khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau.

Hai nhà Lãnh đạo vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Quốc hội Campuchia thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Hai bên tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp hai nước tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của cơ quan lập pháp một cách hiệu quả, nhất là trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát triển khai thực hiện pháp luật và đóng góp vào quyết sách quan trọng của mỗi nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, Thủ tướng Hun Manet và các lãnh đạo cấp cao Campuchia./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen Chiều 1/9, Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.