Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành một số cuộc gặp song phương

Ngày 31/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức tiệc chiêu đãi các vị khách quốc tế đang có mặt tại thành phố cảng Thiên Tân tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025.

Phát biểu tại tiệc chào mừng các quan khách quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định SCO đang gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nhiều quốc gia trong một thế giới ngày càng bất ổn và biến động nhanh chóng.

Ông tin tưởng rằng với nỗ lực chung của tất cả các bên, hội nghị thượng đỉnh sẽ thành công và SCO sẽ đóng vai trò lớn hơn cũng như đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa, củng cố sự thống nhất và hợp tác giữa các quốc gia thành viên, tập hợp sức mạnh của các nước Nam Bán cầu, cũng như thúc đẩy sự tiến bộ hơn nữa của nền văn minh nhân loại.

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO lần này có hơn 20 nhà lãnh đạo các nước trong đó có 10 quốc gia thành viên, các nước đối tác đối thoại, các nước quan sát viên và một số nước khách mời, cùng các lãnh đạo tổ chức quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến thăm chính thức 4 ngày tới Trung Quốc.

Theo kế hoạch, tại Thiên Tân, Tổng thống Nga sẽ tiến hành chương trình nghị sự song phương bận rộn, hội đàm riêng với các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Sau đó, Tổng thống Nga sẽ đến thủ đô Bắc Kinh, tham gia với tư cách là khách mời chính các sự kiện kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít. Tại Bắc Kinh, Tổng thống sẽ tiếp tục chuỗi các cuộc gặp quốc tế.

Bên cạnh các cuộc hội đàm giữa Nga và Trung Quốc, một hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga-Trung-Mông Cổ dự kiến cũng sẽ được tổ chức. Ngoài ra, Tổng thống Nga sẽ hội đàm với các nguyên thủ của Serbia, Pakistan và Uzbekistan. Ông cũng dự kiến sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp song phương các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị.

Trong cuộc gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ hoàn toàn ủng hộ Kyrgyzstan đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên SCO, đồng thời kêu gọi hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, trong đó có năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo (AI).

Về phần mình, ông Japarov cho biết Kyrgyzstan sẵn sàng tăng cường phối hợp với Trung Quốc để thúc đẩy sự phát triển của SCO, tăng cường hợp tác trong kết nối, năng lượng sạch, AI và đổi mới khoa học công nghệ, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân.

Hai bên đã ký kết các văn kiện song phương về kết nối, nguồn nhân lực, hàng không dân dụng và hợp tác địa phương.

Tại cuộc gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc ủng hộ Azerbaijan gia nhập SCO. Azerbaijan hiện là đối tác đối thoại của SCO.

Ông Aliyev cho biết Azerbaijan sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong khuôn khổ SCO để cùng thúc đẩy hòa bình và phát triển trong khu vực và toàn cầu. Hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác song phương về AI, đổi mới khoa học và công nghệ, tài chính và truyền thông.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, ông Tập Cận Bình tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Armenia hiện là đối tác đối thoại của SCO. Hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và ký kết nhiều văn kiện hợp tác song phương.

Tại cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Belarus để thực hành chủ nghĩa đa phương thực sự và cùng đóng góp cho hòa bình thế giới, phát triển và hợp tác cùng có lợi. Hai bên cũng đã ký kết các văn kiện hợp tác trong những lĩnh vực công nghệ, tài chính, truyền thông, vận tải, kiểm tra hải quan và kiểm dịch.

Cũng trong ngày 31/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Hai bên nhất trí phát triển quan hệ song phương ở cấp độ cao, phục vụ lợi ích cơ bản của hai nước, cũng như lợi ích chung của các nước Nam Bán cầu,. tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong đó có cơ sở hạ tầng và năng lượng mới.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã gặp Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Kao Kim Hourn. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ giữa ASEAN – Trung Quốc. Ông Kao Kim Hourn hy vọng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực như kinh tế số và AI./.

Thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 Dự kiến Hội nghị sẽ thông qua “Tuyên bố Thiên Tân,” phê chuẩn “Chiến lược phát triển SCO trong 10 năm tới,” ban hành các văn kiện quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít và thành lập LHQ.