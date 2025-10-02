Chiều 2/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ vinh danh các đội thi có thành tích cao Giải đấu STEM, Robotics quốc tế.

Lễ vinh danh nhằm khuyến khích các thầy cô giáo, học sinh và cơ quan liên quan tham gia, đóng góp, có thành tích xuất sắc trong các giải đấu STEM, robotics, đặc biệt là có thành tích ở các giải đấu quốc tế.

Phát biểu truyền cảm hứng, động viên các đội thi, cá nhân, tổ chức tham gia đóng góp vào các cuộc thi, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chúc mừng thành tích các học sinh, thầy cô giáo, chuyên gia, huấn luyện viên đã đạt được; ghi nhận các tổ chức, cá nhân đã đồng hành, đóng góp cho thành công của các đội tuyển Việt Nam khi tham gia các Giải đấu STEM và Robotics quốc tế.

Phó Thủ tướng chia sẻ, thành tích các em đạt được vừa là niềm tự hào của bản thân, gia đình, nhà trường, vừa là nguồn cảm hứng lớn đối với bạn bè đồng trang lứa. Đây còn là minh chứng cho năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam trên những sân chơi công nghệ lớn của thế giới.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mạnh mẽ, việc chuẩn bị nguồn nhân lực STEM chất lượng cao là yêu cầu mang tính chiến lược.

Phó Thủ tướng nêu rõ, trên thế giới, giáo dục STEM đã trở thành một xu hướng tất yếu, được xem là trụ cột quan trọng hàng đầu của nền giáo dục hiện đại.

Chính phủ các nước đang đẩy mạnh đầu tư cho chương trình giáo dục tích hợp và hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong giáo trình từ cấp Tiểu học đến Đại học, sau Đại học; trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cơ bản để giải bài toán khó, mang tính thời đại, từ ứng phó với biến đổi khí hậu tới thích ứng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là AI.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực STEM.

Trong đó, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đã đặt ra một số giải pháp nổi bật, cho thấy sự quyết tâm bắt kịp xu hướng toàn cầu, xây dựng nền giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của giai đoạn mới.

Việc tổ chức và tham gia các cuộc thi STEM, robotics trong nước, quốc tế không chỉ giúp các học sinh có cơ hội cọ xát, phát triển kỹ năng toàn diện, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam đổi mới sáng tạo, sẵn sàng hội nhập, "bắt kịp, tiến cùng và vươn lên" trong lĩnh vực khoa học công nghệ với các nước phát triển.

STEM không chỉ dừng lại ở những con số, bài học lý thuyết, mà là hành trình nuôi dưỡng đam mê khoa học, khơi gợi sự sáng tạo và rèn luyện tinh thần đồng đội cho các em.

Qua các giải đấu STEM và robotics, các em được rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỹ năng giải quyết vấn đề, quan trọng hơn cả là tinh thần không ngừng học hỏi, khám phá những kiến thức công nghệ mới.

Để tiếp tục lan tỏa tinh thần ham tìm tòi, ham học hỏi, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô, phạm vi để Lễ vinh danh này trở thành một hoạt động thường niên trong chuỗi sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Các học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, không ngừng học hỏi và luôn khát khao khám phá kiến thức mới. Dù ở sân chơi trong nước hay quốc tế, các em luôn mang theo niềm tự hào dân tộc và tinh thần khát vọng Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, thầy cô giáo và nhà trường, các tổ chức hỗ trợ phát triển STEM sẽ luôn đồng hành cùng các em để tạo lập một phong trào học tập STEM sôi nổi, lan tỏa khắp cả nước.Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng đã trao giải cho các đội thi tham gia cuộc thi kick-off giải đấu VEX Robotics 2026.

Lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cũng đã trao biểu trưng vinh danh: Các đội thi đấu đạt giải tại vòng chung kết quốc gia cuộc thi VEX Robotics 2025 và FIRST Tech Challenge Vietnam 2025; các đội thi đấu tại vòng chung kết thế giới cuộc thi VEX Robotics 2025 và cuộc thi FIRST Tech Challenge 2025; các tổ chức và cá nhân có đóng góp quan trọng cho cuộc thi VEX Robotics 2025 và cuộc thi FIRST Tech Challenge Vietnam 2025./.

