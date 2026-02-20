Chứng khoán Hàn Quốc lập kỷ lục phiên sáng 20/2

Trong phiên giao dịch sáng 20/2, thị trường chứng khoán châu Á có sự phân hóa rõ rệt, trong đó chỉ số chứng khoán Hàn Quốc trở thành điểm sáng duy nhất khi liên tục xô đổ các kỷ lục cũ.

Cụ thể, thị trường chứng khoán Seoul mở cửa phiên giao dịch với mức cao kỷ lục mới khi chỉ số KOSPI tăng 45,86 điểm (0,81%) lên mức 5.723,11 điểm ngay trong 15 phút đầu tiên.

Đây là sự tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ của phiên trước đó, giúp Hàn Quốc duy trì vị thế là thị trường chứng khoán có hiệu suất tốt nhất thế giới từ đầu năm đến nay.

Động lực chính thúc đẩy chỉ số KOSPI đến từ kỳ vọng vào lĩnh vực công nghệ và các cổ phiếu liên quan đến điện hạt nhân, quốc phòng. Phiên này, giá cổ phiếu của công ty xây dựng nhà máy điện Doosan Enerbility tăng 6,81%, của tập đoàn quốc phòng Hanwha Aerospace tăng 5,48%.

Theo các chuyên gia, niềm tin vào làn sóng phát triển Trí tuệ Nhân tạo (AI) vẫn là bệ đỡ vững chắc cho thị trường Hàn Quốc.

Trái ngược với sự bùng nổ tại Hàn Quốc, các thị trường châu Á khác lại nối gót xu hướng giảm điểm của Phố Wall đêm trước. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 48 điểm, tương đương 0,18%, xuống còn 26.657 điểm. Còn tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm tới 693,87 điểm, tương đương 1,21%, xuống còn 56.773,96 điểm.

Trong khi đó, chốt phiên 19/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống mức 49.395,16 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,3% xuống 6.861,89 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng giảm 0,3% xuống 22.682,73 điểm.

Sự sụt giảm của chứng khoán Mỹ xuất phát từ lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, cùng với báo cáo về thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đạt mức kỷ lục 1.240 tỷ USD trong năm 2025.

Thông tin chung chi phối mạnh mẽ nhất tới thị trường toàn cầu hiện nay chính là các động thái quân sự và phát ngôn từ chính quyền Mỹ. Việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn đến Trung Đông cùng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về thời hạn 10-15 ngày cho một thỏa thuận hạt nhân với Chính phủ Iran đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều tháng.

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nhà phân tích nhận định rủi ro về một cuộc xung đột quân sự đang buộc nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản trú ẩn như vàng và trái phiếu kho bạc, thay vì những tài sản rủi ro như cổ phiếu.

Bên cạnh đó, các vấn đề nội tại của thị trường Mỹ như việc quỹ tín dụng tư nhân Blue Owl Capital Inc. hạn chế rút vốn cũng gây ra tâm lý bất an về tính thanh khoản và định giá trong lĩnh vực tài chính.

Về triển vọng trong thời gian tới, các chuyên gia phân tích cho rằng trạng thái biến động sẽ còn tiếp diễn khi giới đầu tư chờ đợi những dữ liệu quan trọng về lạm phát, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 20/2.

Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực từ đồng USD đang mạnh lên và những lo ngại về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed)./.

