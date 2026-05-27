Chứng khoán ngày 27/5: VN-Index giảm gần 10 điểm dù nhóm ngân hàng khởi sắc

Thị trường chứng khoán ngày 27/5 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi nhóm cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt giảm mạnh, kéo VN-Index mất gần 10 điểm dù nhóm ngân hàng duy trì diễn biến tích cực và đóng vai trò nâng đỡ thị trường.

Sau nhịp điều chỉnh nhẹ ở phiên trước, thị trường bước vào phiên giao dịch 27/5 với trạng thái giằng co mạnh. Phần lớn thời gian giao dịch, VN-Index dao động dưới tham chiếu quanh vùng 1.880-1.890 điểm do chịu áp lực lớn từ bộ tứ cổ phiếu VIC, VHM, VRE và VPL.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 15,75 điểm, tương đương 0,84%, xuống 1.868,43 điểm với 132 mã tăng và 141 mã giảm. Thanh khoản đạt 317,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 8.864,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,5% về khối lượng nhưng tăng 8,5% về giá trị so với phiên sáng trước đó.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là tác nhân chính kéo giảm thị trường khi cả 4 mã đều nằm trong nhóm giảm mạnh nhất rổ VN30. VPL giảm 3,24% xuống 92.600 đồng/cổ phiếu, VHM giảm 3,19% xuống 148.900 đồng/cổ phiếu, VRE giảm 2,91% xuống 31.750 đồng/cổ phiếu và VIC giảm 2,86% xuống 206.900 đồng/cổ phiếu. Riêng bốn mã này đã lấy đi gần 16 điểm của VN-Index trong phiên sáng.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm tựa của thị trường khi đa số cổ phiếu duy trì sắc xanh. OCB tăng gần 4%, trong khi MSB, TPB và LPB tăng từ hơn 1% đến hơn 1,7%. Các mã vốn hóa lớn như VCB và BID chỉ biến động nhẹ.

Diễn biến trong phiên chiều không có nhiều thay đổi. Dù nhóm ngân hàng tiếp tục hỗ trợ chỉ số, áp lực bán từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup khiến VN-Index duy trì trạng thái giảm điểm.

Kết thúc phiên 27/5, VN-Index giảm 9,75 điểm xuống còn 1.874,43 điểm. Thanh khoản thị trường đạt 812,5 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch 24.224 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 23% so với phiên trước. Trên sàn HOSE, thị trường ghi nhận 140 mã tăng và 172 mã giảm.

Nhóm VN30 có diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung khi chỉ giảm 5,44 điểm, tương đương 0,27%, dù có tới 19 mã giảm giá. Trong nhóm này, các mã giảm mạnh trên 1% gồm VIC, GVR, GAS, PLX, STB, VHM, VPL và VRE. Bộ tứ cổ phiếu Vingroup tiếp tục là nhóm tác động tiêu cực nhất, lấy đi tổng cộng 11,565 điểm của VN-Index.

Chiều ngược lại, ngoại trừ SAB tăng 1,2% và MWG tăng 1,9%, toàn bộ các mã tăng điểm trong rổ VN30 đều thuộc nhóm ngân hàng. Nổi bật là TPB và VIB cùng tăng 2,8%, SSB tăng 2,6%, TCB tăng 2,3%, ACB và VPB cùng tăng 1,6%. Ngoài rổ VN30, nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng giao dịch tích cực như OCB tăng 5,73%, BVB tăng 3,25% và EIB tăng 1,86%.Nhóm bất động sản tiếp tục phân hóa mạnh.

Bên cạnh các mã thuộc Vingroup giảm sâu, nhiều cổ phiếu khác như KBC, IDJ, IDC, TCH, KDH và CEO cũng chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, một số mã vẫn tăng tốt như THD tăng trần 9,9%, CRV tăng 2,49%, VPI tăng 2,47%, HDG tăng 2,34% và BCM tăng 1,47%.

Nhóm dầu khí nối dài đà điều chỉnh với nhiều mã giảm điểm như PLX, BSR, PVB, OIL và PVC.

Một điểm đáng chú ý khác là khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 812 tỷ đồng trên HOSE. VHM bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 220 tỷ đồng, tiếp theo là HPG, VIC và FPT. Ở chiều ngược lại, MSB là mã duy nhất được mua ròng trên 100 tỷ đồng với giá trị đạt 104 tỷ đồng.

Khép lại phiên giao dịch 27/5, thị trường vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Trong khi nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ và giữ nhịp cho chỉ số, áp lực điều chỉnh mạnh từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại vẫn là yếu tố chi phối xu hướng thị trường.

Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có ảnh hưởng mạnh tới VN-Index./.

