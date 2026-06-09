Chuyển đổi xanh mở không gian hợp tác mới Việt Nam-Canada

Ngày 8/6, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Canada 2026 đã được tổ chức tại Toronto trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, với mục tiêu tìm kiếm động lực mới cho hợp tác thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng.

Diễn đàn lần này diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động, các chuỗi cung ứng truyền thống đang được tái cấu trúc, trong khi cả Việt Nam và Canada đều có nhu cầu đa dạng hóa thị trường, mở rộng đối tác và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Các lĩnh vực được quan tâm tại diễn đàn bao gồm năng lượng, công nghệ xanh, hạ tầng, chế biến thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và các giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp Canada, ông Rahul Malhotra, chủ doanh nghiệp RM Venturex, cho rằng diễn đàn lần này giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách Canada và Việt Nam có thể thúc đẩy hợp tác trong thương mại, đầu tư và kinh doanh.

Theo ông, sự hỗ trợ từ các kênh ngoại giao, cùng với sự tham gia của cả khu vực công và tư nhân, đang tạo ra nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác giữa Việt Nam, Canada và khu vực ASEAN.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu nhấn mạnh là vai trò của các khuôn khổ thương mại sẵn có, đặc biệt là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN- Canada. Đây được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai nước mở rộng thương mại, tăng đầu tư và kết nối sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Các đại biểu tham gia Hội thảo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Canada. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Theo ông Rahul Malhotra, Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong ASEAN, với xuất khẩu, nhập khẩu và thương mại đều tăng mạnh.

Ông cho rằng Canada cần tham gia sâu hơn vào quá trình tăng trưởng này, trong khi các khuôn khổ hợp tác hiện nay tạo sự hỗ trợ chắc chắn để hai bên tăng cường thương mại và đầu tư.

Ở góc độ chính sách thương mại, bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó trưởng Phòng WTO và Đàm phán thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam, cho rằng CPTPP và tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN- Canada sẽ tiếp tục tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho hợp tác thương mại và đầu tư song phương.

Bà nhấn mạnh đây là những khuôn khổ quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và củng cố quan hệ thương mại dựa trên luật lệ giữa Việt Nam và Canada, không chỉ trong thương mại hàng hóa mà còn trong dịch vụ, đầu tư và các lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi.

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, các ý kiến cho rằng bên cạnh các khuôn khổ chính sách, điều quan trọng nhất ở diễn đàn là có được thông tin thị trường cụ thể, gắn với từng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu thực tế tại Canada.

Ông Lê Minh Quy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), cho rằng doanh nghiệp cần hiểu rõ tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của thị trường sở tại để sản phẩm có thể được tiếp nhận.

Trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, một số doanh nghiệp Việt Nam cho rằng Canada có thế mạnh về công nghệ cao, kinh nghiệm phát triển bền vững và các giải pháp giảm phát thải. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, học hỏi kinh nghiệm và đưa các mô hình phù hợp về Việt Nam.

Ông Hồ Hòa, Giám đốc điều hành G Factory, nhận định Việt Nam đang hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh, phát triển môi trường xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Trong khi đó, tại Canada, nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và thương mại. Đây là động lực lớn để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, học hỏi kinh nghiệm và ứng dụng vào thực tiễn trong nước.

Giám đốc vận hành Viettel America Nguyễn Dũng cho rằng AI, bán dẫn, năng lượng mới và hạ tầng công nghệ là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đã bước đầu kết nối được với các đối tác Canada trong lĩnh vực năng lượng và chuyển đổi xanh, trong đó có các giải pháp pin và hệ thống năng lượng phục vụ sản xuất.

Ông Trần Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast Thành Công, cho biết doanh nghiệp quan tâm tới chuyển đổi xanh, công nghệ điện và tủ sạc. Tại diễn đàn, doanh nghiệp đã gặp nhiều đối tác Canada bày tỏ mong muốn đầu tư vào lĩnh vực này ở Việt Nam.

Diễn đàn doanh nghiệp lần này cho thấy hợp tác thương mại giữa hai nước đang chuyển từ định hướng chính sách sang các kết nối cụ thể hơn giữa doanh nghiệp. Các khuôn khổ như CPTPP và tiến trình đàm phán FTA ASEAN-Canada đang tạo nền tảng thuận lợi, nhưng động lực mới của hợp tác song phương sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng kết nối đúng nhu cầu, đúng tiêu chuẩn, đúng đối tác và đúng lĩnh vực.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cấp công nghiệp, còn Canada mong muốn tăng cường sự hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hai bên có thêm cơ sở để mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động toàn cầu./.

Việt Nam và TFO Canada hướng tới quan hệ đối tác thương mại chiến lược Thỏa thuận triển khai dự án TRISEG sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các doanh nghiệp khu vực nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh.