Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn uống một chút dầu ôliu mỗi sáng?

Trong vài năm gần đây, thói quen uống một “shot” dầu ôliu nguyên chất vào buổi sáng đã trở thành xu hướng được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt trong cộng đồng yêu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Nhiều người tin rằng chỉ cần khoảng 20-25 ml dầu ôliu trước bữa ăn sáng là đã đủ để tăng cường năng lượng, cải thiện tiêu hóa và giúp cơ thể tràn đầy sức sống. Nhưng khoa học nói gì về thói quen này? Và liệu việc uống dầu ôliu mỗi sáng có thực sự mang lại những lợi ích như lời đồn?

Xu hướng bắt đầu từ đâu?

Uống dầu ôliu nguyên chất vào buổi sáng không phải là thói quen mới trong văn hóa ẩm thực Địa Trung Hải - nơi con người nổi tiếng sống lâu, khỏe mạnh và có tỉ lệ bệnh tim mạch thấp hơn nhiều khu vực khác. Tuy nhiên, phải đến khi trào lưu được chia sẻ rầm rộ trên TikTok, YouTube và Instagram, nó mới trở thành một “hiện tượng” được giới trẻ toàn cầu học theo.

Sức hấp dẫn của xu hướng nằm ở tính đơn giản, đó là chỉ cần một ngụm dầu ôliu nguyên chất, không pha chế, không cầu kỳ, nhưng được quảng bá là mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Điều gì xảy ra trong cơ thể khi uống dầu ôliu lúc bụng rỗng?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm sáng sớm khi dạ dày trống rỗng là lúc cơ thể hấp thụ chất béo lành mạnh và chất chống ôxy hóa trong dầu ôliu một cách hiệu quả nhất. Loại dầu này chứa nhiều axit béo không bão hòa đơn và polyphenol - những thành phần được ví như “vàng lỏng” của vùng Địa Trung Hải.

Hỗ trợ tim mạch một cách tự nhiên

Nhiều nghiên cứu cho thấy dầu ôliu nguyên chất có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL), đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Điều này giúp hạn chế nguy cơ hình thành mảng bám trong thành mạch, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và bệnh tim. Nhờ hàm lượng chất chống ôxy hóa mạnh, thói quen uống một lượng nhỏ dầu ôliu mỗi sáng có thể tạo thành “lá chắn” mềm mại bảo vệ trái tim theo thời gian.

Tiêu hóa trơn tru và thoải mái hơn

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất ở những người có thói quen uống dầu ôliu là hệ tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng hơn. Dầu ôliu được xem là chất bôi trơn tự nhiên cho đường ruột, hỗ trợ kích thích nhu động ruột và làm mềm phân. Những ai thường xuyên bị táo bón hoặc khó tiêu có thể cảm nhận rõ rệt sự cải thiện chỉ sau vài ngày.

Không chỉ vậy, dầu ôliu còn giúp làm dịu niêm mạc dạ dày, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột - yếu tố quan trọng để hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn và giảm các vấn đề tiêu hóa mãn tính.

Lợi ích làm đẹp không thể bỏ qua

Không chỉ tốt cho sức khỏe, dầu ôliu còn được mệnh danh là “mỹ phẩm từ thiên nhiên”. Khi được hấp thụ từ bên trong, vitamin E và polyphenol trong dầu ôliu đóng vai trò bảo vệ tế bào khỏi lão hóa, giúp da duy trì độ ẩm và độ đàn hồi. Nhiều người chia sẻ rằng sau một thời gian uống dầu ôliu, da trở nên mềm mịn, sáng hơn và ít khô ráp.

Ngoài ra, thói quen này còn hỗ trợ mái tóc chắc khỏe, hạn chế chẻ ngọn nhờ khả năng nuôi dưỡng từ bên trong. Với những ai gặp tình trạng móng tay yếu, dễ gãy, dầu ôliu cũng góp phần cải thiện độ cứng và độ bóng tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nghe có vẻ nghịch lý khi uống chất béo lại giúp giảm cân, nhưng điều này có cơ sở. Dầu ôliu mang lại cảm giác no lâu, giảm thèm ăn và hạn chế lượng đường trong máu tăng đột ngột sau bữa sáng. Nếu kết hợp hợp lý trong chế độ ăn uống, loại dầu này có thể hỗ trợ duy trì vóc dáng gọn gàng và ổn định.

Không phải ai cũng nên uống dầu ôliu mỗi sáng

Mặc dù dầu ôliu là thực phẩm lành mạnh, nhưng không phải cơ thể nào cũng phù hợp với việc uống trực tiếp. Một số đối tượng không nên uống ôliu.

- Người mắc bệnh túi mật hoặc sỏi mật: chất béo kích thích co bóp túi mật, dễ gây đau.

- Người gặp vấn đề tiêu hóa chất béo: như viêm tụy, hội chứng ruột kích thích, cần tham khảo ý kiến bác sỹ.

- Người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc hạ huyết áp: dầu ôliu có thể tương tác nhẹ, cần kiểm soát liều lượng.

- Uống quá nhiều có thể gây tiêu chảy hoặc đầy bụng - phản ứng phổ biến khi cơ thể hấp thụ vượt mức./.

