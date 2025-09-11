Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng vụ xe rác làm học sinh tử vong

Ngày 11/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) khi xe chở rác của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk vào trường lấy rác khiến học sinh lớp 6 tử vong đã được chuyển sang Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra.

Ông Lê Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên cho biết, nhà trường đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng xử lý, khắc phục hậu quả; báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Trường phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng, lo toàn bộ chi phí tại bệnh viện cũng như chi phí khác.

Sau vụ việc, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên siết chặt các quy định, rà soát bổ sung quy chế liên quan đến an toàn trường học, trong đó cấm hoàn toàn không cho xe cơ giới, xe ô tô vào trong khuôn viên nhà trường.

Đơn vị đang xin ý kiến các cấp liên quan để được mở cổng phụ dành riêng cho xe cơ giới, ôtô thực hiện các công việc liên quan đến chở thực phẩm, rác và cứu hỏa.

Những ngày qua, trên mạng xã hội tại Đắk Lắk chia sẻ tâm thư của gia đình học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên gặp nạn trong vụ việc trên về việc nhà trường thiếu minh bạch trong việc cung cấp camera giám sát ghi lại vụ việc, có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc xóa bỏ bằng chứng, yêu cầu làm rõ trách nhiệm...

Tuy nhiên, theo báo cáo của nhà trường, do quá thương tâm, mất mát nên ban đầu gia đình trách móc, nghi ngờ nhà trường thiếu minh bạch; qua thăm hỏi, động viên, nắm bắt tư tưởng và giải thích kịp thời, gia đình đã cảm ơn nhà trường.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên đã có thông tin cụ thể vụ việc như sau: Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6/9/2025, anh Võ Ánh Sáng (sinh năm 1984, lái xe chuyên chở rác của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, địa chỉ số 1 đường Đào Duy Từ, phường Buôn Ma Thuột) di chuyển xe vào trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (địa chỉ số 45 Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất) thì va chạm với em T.M.T (học sinh lớp 6A1 đang học bán trú tại trường).

Sau khi tai nạn xảy ra, nhà trường đã khẩn trương đưa em T đến Bệnh viện Buôn Ma Thuột để cứu chữa nhưng em đã tử vong.

Nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan điều tra để xử lý vụ việc.../.

