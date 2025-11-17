Cơ hội cho hàng Việt Nam thâm nhập thị trường Đông Nam Âu

Hội chợ Interfood & Drink 2025, sự kiện quốc tế lớn nhất về thực phẩm và đồ uống tại Đông Nam Âu, đã chính thức khai mạc từ ngày 12-15/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Inter Expo Center, Sofia (Bulgaria).

Lễ khai mạc có sự tham dự của Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Bulgaria Georgi Tahov, đại diện các hiệp hội, ngoại giao đoàn tại Sofia, cùng hơn 400 doanh nghiệp đến từ châu Âu, châu Á và châu Phi, trong đó có Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Serbia, Bắc Macedonia, Ba Lan, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Áo, Litva, Sri Lanka, Ai Cập, Việt Nam, Indonesia và Ukraine.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp với Công ty TNHH Era Group Vietnam tham gia Hội chợ.

Tham dự lễ cắt băng khai trương gian hàng của Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng Đại sứ các nước ASEAN và Maroc, khẳng định sự ủng hộ của ngoại giao đoàn dành cho hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam tại Bulgaria.

Gian hàng Việt Nam trưng bày đa dạng các sản phẩm đặc trưng của ngành thực phẩm-đồ uống Việt Nam, bao gồm càphê, trà, nước hoa quả, bánh kẹo truyền thống, cùng các sản phẩm thực phẩm chức năng chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên. Các sản phẩm là những mặt hàng có tiềm năng lớn tại thị trường Đông Nam Âu, nơi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tự nhiên, lành mạnh và có nguồn gốc rõ ràng ngày càng tăng cao.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh Việt Nam có thế mạnh lớn trong ngành thực phẩm nhờ nguồn nông sản phong phú như lúa gạo, càphê, trà, trái cây... và các sản phẩm truyền thống đặc sắc.

Đại sứ khẳng định việc Việt Nam tham gia Interfood & Drink 2025 không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm mà còn mở rộng mạng lưới hợp tác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Bulgaria và khu vực Đông Nam Âu.

Ngay sau lễ khai mạc, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Bulgaria Georgi Tahov đã tới thăm gian hàng Việt Nam. Trao đổi với Đại sứ, Bộ trưởng Tahov đánh giá cao cuộc gặp song phương gần đây giữa lãnh đạo ngành nông nghiệp hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm (22-24/10). Bộ trưởng khẳng định Bulgaria sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp-thực phẩm, đồng thời mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hợp tác và tham gia chuỗi giá trị tại Bulgaria.

Hội chợ Interfood & Drink 2025 có diện tích trưng bày lên tới 14.000 m2, với hơn 500 gian hàng được tổ chức thành 5 khu vực chuyên biệt gồm MeatMania (sản phẩm từ thịt), Dairy Expo Sofia (sản phẩm từ sữa), Bulpek (bánh mỳ-bánh ngọt), Interfood & Drink (thực phẩm chế biến và đồ uống), và Wine & Spirits Show (rượu vang và đồ uống có cồn).

Ngoài trưng bày sản phẩm, hội chợ còn diễn ra hơn 30 hoạt động bên lề như hội thảo về thực phẩm và sức khỏe, trình diễn công nghệ chế biến tiên tiến, thi làm pizza, các phiên thử sản phẩm, giao lưu doanh nghiệp và kết nối hợp tác.

Với quy mô và uy tín hàng đầu khu vực, Interfood & Drink 2025 được đánh giá là dịp để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tiếp cận đối tác mới, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời học hỏi các mô hình công nghệ-sản xuất hiện đại của châu Âu.

Sự hiện diện của Việt Nam tại hội chợ không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu nông sản-thực phẩm Việt mà còn tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế tại Bulgaria và Đông Nam Âu./.

