Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường chứng khoán, VN-Index tăng nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/6, thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh khi lực cầu tại nhóm ngân hàng và tài chính giúp các chỉ số hồi phục.

VN-Index tăng 2,5 điểm, lên 1.793,05 điểm; trong khi HNX-Index tăng hơn 7 điểm, lên 305,74 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với gần 390 mã tăng giá, trong khi có khoảng 300 mã giảm giá. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh từ nhóm bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, đã hạn chế đà tăng của thị trường.

Trong phiên, VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm quanh 1%, còn NVL mất tới 4,3%. Dù vậy, nhiều cổ phiếu bất động sản khác vẫn ghi nhận diễn biến khả quan như KDH, VPI, KBC, DXG, CEO và HQC. Đáng chú ý, hai cổ phiếu thuộc nhóm APEC là IDJ và API duy trì trạng thái tăng trần trong suốt phiên giao dịch.

Nhóm tài chính-ngân hàng trở thành động lực chính nâng đỡ thị trường. Các mã ACB, STB, TCB cùng nhóm chứng khoán như VND, VIX và VCK đều tăng giá tích cực, đồng thời ghi nhận thanh khoản ở mức cao so với mặt bằng chung. Diễn biến này góp phần giúp VN-Index phục hồi và duy trì sắc xanh vào cuối phiên.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí là nhóm ngành diễn biến kém tích cực nhất thị trường. Phần lớn các cổ phiếu trong nhóm đứng giá hoặc giảm điểm; trong đó, BSR giảm 2%, GAS giảm gần 2% và PLX mất 3%, tạo áp lực đáng kể lên các chỉ số.

Mặc dù thị trường hồi phục về điểm số, thanh khoản tiếp tục là yếu tố đáng lưu ý khi suy giảm phiên thứ hai liên tiếp.

Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn chỉ đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị hơn 860 tỷ đồng, gây thêm áp lực lên tâm lý thị trường./.

VN-Index "bốc hơi" gần 50 điểm, tuột mốc 1.800 Toàn thị trường chứng khoán nghiêng hẳn về sắc đỏ với 509 mã giảm, trong khi chỉ có 208 mã tăng; rổ VN30 cũng chìm trong áp lực bán mạnh với 27 mã giảm, 2 mã tăng và 1 mã tham chiếu.

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