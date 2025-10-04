Cơ quan khí tượng Trung Quốc ban hành cảnh báo Đỏ về bão Matmo

Ngày 4/10, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) đã ban bố cảnh báo Đỏ (mức nghiêm trọng nhất trong thang bốn cấp) khi bão Matmo được dự báo sẽ đổ bộ vào hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam.

Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc cũng quyết định từ 19h giờ địa phương cùng ngày, nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt và bão tại Quảng Đông và Hải Nam lên cấp độ 3 và duy trì mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt tại Quảng Tây ở cấp độ 4.

Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã nâng mức ứng phó bão Matmo lên cấp độ 2, đồng thời chỉ đạo trực tuyến các cơ quan quản lý giao thông vận tải tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Cục Quản lý An toàn Hàng hải Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, yêu cầu các cơ quan này nỗ lực hết sức để chuẩn bị và ứng phó với bão Matmo, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kiên quyết khắc phục tâm lý chủ quan, thực hiện cơ chế cảnh báo sớm.

Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng chống lũ lụt tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam.

Để ứng phó với bão Matmo, chiều 4/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp liên ngành, nhấn mạnh sự cần thiết phải làm tốt công tác phòng chống bão, kiên quyết thực hiện phương châm “tàu về cảng, dân lên bờ;” đảm bảo quản lý an toàn các điểm tham quan bị ảnh hưởng và áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt như tạm dừng làm việc, học tập, kinh doanh, vận chuyển… khi cần thiết.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và điều tra nguy cơ rủi ro; tăng cường công tác kiểm tra, giảm thiểu rủi ro đối với các cơ sở hạ tầng thủy lợi, nhà ở, xây dựng, văn hóa và du lịch; kiểm tra trước các thiết bị liên lạc khẩn cấp như điện thoại vệ tinh, để đảm bảo công tác cứu hộ khẩn cấp hiệu quả.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, bão Matmo sẽ đổ bộ vào vùng biển từ Điện Bạch, Quảng Đông đến Vạn Ninh, Hải Nam vào sáng 5/10; từ ngày 4-7/10 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam, Quảng Tây, Vân Nam... Bão Matmo sẽ gây gió mạnh, mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ cực kỳ nguy hiểm./.

