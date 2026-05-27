Cơ quan Phát triển Pháp hỗ trợ Lạng Sơn tăng năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 27/5, tại Lạng Sơn, Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc làm việc, trao đổi thông tin và thống nhất, hai bên nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để triển khai Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn” trong năm 2027.

Tại cuộc làm việc, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết là tỉnh miền núi, biên giới, Lạng Sơn thường xuyên chịu tác động của thiên tai, mưa lũ, sạt lở và những ảnh hưởng ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Tỉnh luôn xác định việc đầu tư hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và bảo vệ đời sống nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững của địa phương.

Biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, phức tạp, khó lường và có những tác động mạnh hơn so với trước đây. Xu hướng nhiệt độ trung bình tăng và hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều với cường độ mạnh hơn, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân.

Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông tin với AFD về những khó khăn của địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, những sự hỗ trợ của AFD không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mà còn góp phần tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp trong lĩnh vực phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn” tập trung vào các nhóm công trình thiết yếu như: cải tạo hồ chứa, hệ thống tiêu thoát nước, xử lý môi trường; xây dựng các tuyến kè chống sạt lở ven sông; tăng cường năng lực cảnh báo thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực quản lý môi trường, quản lý đô thị cho địa phương.

Đây đều là các nội dung có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhu cầu cấp bách và định hướng phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình chuẩn bị dự án, tỉnh Lạng Sơn đã tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương và chuyên gia của AFD để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật cũng như tiêu chí tài trợ của AFD.

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính và AFD để hoàn thiện các bước tiếp theo theo quy định. Tỉnh Lạng Sơn cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với AFD và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án; bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư và tuân thủ đầy đủ yêu cầu của nhà tài trợ.

Ông Julien Seillan, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam đánh giá cao tính khả thi của dự án, đồng thời khẳng định AFD luôn sẵn sàng đồng hành và hợp tác cùng tỉnh Lạng Sơn trong việc triển khai các dự án có tầm nhìn dài hạn về ứng phó biến đổi khí hậu.

“Việc thực hiện thành công dự án tại tỉnh Lạng Sơn có thể trở thành mô hình tiêu biểu cho các địa phương khác của Việt Nam,” ông Julien Seillan nhấn mạnh.

Ông Bùi Hoàng Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn thông tin, Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn” do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn là Cơ quan chủ quản; AFD và Quỹ quản lý nước và tài nguyên (WARM) của Liên minh châu Âu tài trợ, hỗ trợ, thực hiện tại 6 xã của tỉnh Lạng Sơn gồm Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng, Thất Khê, Kháng Chiến và Lộc Bình.

Dự án gồm 2 hợp phần chính. Hợp phần 1 tập trung phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường; cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước, kè bờ sông, xử lý hệ thống tiêu thoát nước.

Hợp phần 2 chú trọng hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực thích ứng và phát triển bền vững... Các chuyên gia của AFD sẽ giúp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ ban quản lý dự án và đơn vị liên quan nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản nhân dân. Đồng thời, thí điểm xây dựng một số mô hình về vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị cho các cộng đồng dân cư trong vùng dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.523 tỷ đồng; trong đó, vốn vay AFD hơn 1.070 tỷ đồng, vốn đối ứng trên 414 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại hơn 39 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc giữa AFD và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Dự án hỗ trợ Lạng Sơn nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu.

Mục tiêu dự án hướng đến đầu tư phát triển và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng lưu vực, đô thị và dân cư tại các khu vực trọng điểm rủi ro cao để bảo vệ tài sản, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn” đã được AFD phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, đánh giá sơ bộ từ tháng 7/2022.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ban đầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan liên quan lập đề xuất dự án theo quy định và trình Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án sử dụng nguồn vốn ODA từ AFD.

Từ năm 2023 đến nay, Đoàn công tác của AFD và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều cuộc làm việc và hai bên đều cam kết hợp tác chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án.

Theo kế hoạch dự kiến, các bên liên quan sẽ ký kết thỏa thuận tài trợ thực hiện dự án này vào tháng 12/2027./.

