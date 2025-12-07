COMEUP Stars 2025 công bố 20 startup xuất sắc nhất, sẵn sàng mở rộng ra thị trường toàn cầu

Diễn đàn Khởi nghiệp Hàn Quốc (KSF) chính thức công bố danh sách 20 doanh nghiệp khởi nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình COMEUP Stars 2025 - hoạt động trọng tâm của sự kiện COMEUP nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các startup có tiềm năng mở rộng thị trường quốc tế.

Theo KSF, chương trình năm nay được tái cấu trúc toàn diện, chuyển trọng tâm sang hỗ trợ doanh nghiệp “go-global”, thay cho cách phân giải theo quy mô đầu tư như các năm trước. Từ 559 hồ sơ đăng ký, ban tổ chức đã chọn ra 20 startup tiêu biểu đến từ bốn thị trường chiến lược: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu, với tỷ lệ cạnh tranh cao kỷ lục 27,9:1.

Chương trình tăng cường hỗ trợ mở rộng thị trường nước ngoài

Các startup được lựa chọn sẽ tham gia chương trình tăng tốc do các đối tác địa phương đảm nhiệm, gồm PEN Ventures (Mỹ), Shinhan Future’s Lab Japan(Nhật Bản), E-Land China EIV (Trung Quốc), Start2 Group (Châu Âu).

Doanh nghiệp sẽ nhận hỗ trợ theo nhu cầu từng thị trường như cố vấn chuyên môn, kết nối nhà đầu tư, tư vấn pháp lý-sở hữu trí tuệ, hỗ trợ không gian làm việc và mở rộng mạng lưới doanh nghiệp bản địa.

5 startup được chọn cho thị trường Mỹ

Riibotics, Refundy, Minimap, Moulder, Zenerate: Nhóm doanh nghiệp này thể hiện tiềm năng nổi bật ở các lĩnh vực robot, thương mại số và proptech. PEN Ventures sẽ đồng hành trong hoạt động cố vấn, thử nghiệm sản phẩm và chiến lược thâm nhập thị trường Bắc Mỹ.

5 startup hướng tới thị trường Nhật Bản

REALDRAW, Locally, BeMyFriends, Indent Corporation, OMNIOUS.AI: Các dịch vụ của nhóm này phù hợp xu hướng công nghệ, giải trí và hành vi tiêu dùng tại Nhật Bản. Shinhan Future’s Lab Japan sẽ hỗ trợ tối ưu hóa sản phẩm và mở rộng mạng lưới doanh nghiệp địa phương.

5 startup tiến vào thị trường Trung Quốc

GROOVY X, Lillycover, BITNAL Corp., ALPES, Wala Inc: Nhóm doanh nghiệp này sở hữu chiến lược tiếp cận hiệu quả tại các lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh như làm đẹp, ESG và chăm sóc sức khỏe. E-Land China EIV sẽ hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, kết nối nhân lực và mở rộng quan hệ đầu tư.

5 startup được lựa chọn cho thị trường châu Âu

Softionics, eMotiv, UMTR, Wellmatix, KALMAN: Đây là các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao trong lĩnh vực AI, robot và công nghệ y tế. Start2 Group sẽ hỗ trợ tư vấn chuyên sâu, cung cấp không gian làm việc và kết nối với nhà đầu tư tại châu Âu.

Tăng tốc từ tháng 12 và ra mắt tại COMEUP 2025

Các startup sẽ tham gia chương trình định hướng và hội thảo, trước khi chính thức trình làng tại COMEUP 2025 diễn ra từ 10-12/12 tại COEX (Seoul). Tại đây, doanh nghiệp sẽ tham gia hoạt động IR pitching với nhà đầu tư toàn cầu, giao lưu với các Partner House và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong năm 2026, các startup cũng sẽ tham gia các chuyến công tác và gặp gỡ doanh nghiệp tại từng thị trường mục tiêu.

Chủ tịch KSF Han Sangwoo cho biết: "COMEUP Stars năm nay được thiết kế nhằm giúp các startup nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng ở thị trường nước ngoài. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ đóng góp thiết thực vào việc mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp Hàn Quốc ra toàn cầu.”./.

COMEUP 2025 - sự kiện khởi nghiệp lớn nhất Hàn Quốc COMEUP 2025 do Bộ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hàn Quốc (MSS) chủ trì, phối hợp cùng KISED, KSF, Hiệp hội Doanh nghiệp Mạo hiểm và Hiệp hội Đầu tư Mạo hiểm Hàn Quốc. Sự kiện tập trung thúc đẩy hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng cường giao lưu đầu tư và mở rộng cơ hội kết nối doanh nghiệp.

“Recode the Future”: COMEUP 2025 khởi động, hứa hẹn bùng nổ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu cuối năm nay Lễ hội khởi nghiệp toàn cầu - vốn được xem là “điểm hẹn” thường niên của cộng đồng đổi mới sáng tạo - sẽ diễn ra từ 10-12/12/2025 tại COEX, Seoul, quy tụ các startup, nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn từ nhiều quốc gia.