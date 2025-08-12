Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ

Trong 2 ngày 11-12/8, Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Thiếu tướng Phan Thanh Tám được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại hội xác định, từ năm 2025, đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, quốc phòng-an ninh được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, Công an tỉnh được xác định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cho phát triển toàn diện của tỉnh.

Đảng bộ Công an tỉnh sẽ tập trung đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chuyển đổi trạng thái, đảm bảo thực chất, sâu sát và quyết liệt. Cán bộ Công an từ lãnh đạo, chỉ huy đến từng chiến sỹ sẽ chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, chuyển từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”; chủ động rà soát, đánh giá, nhận diện những “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai các mặt công tác, qua đó tập trung chỉ đạo khắc phục, từng bước thay đổi nhận thức, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Lực lượng Công an các cấp tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát các vấn đề nổi lên trên địa bàn; tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thời gian qua, với tinh thần “đi trước một bước”, Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự an toàn xã hội; triển khai các nghị quyết chuyên đề, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Lực lượng Công an tỉnh đã điều tra làm rõ nhiều chuyên án, vụ án phức tạp, gây bức xúc dư luận; không để hình thành băng, ổ nhóm, tụ điểm ma túy, tệ nạn xã hội phức tạp… góp phần quan trọng đưa Đắk Lắk ra khỏi danh sách 15 địa bàn trọng điểm, phức tạp của cả nước.

Lực lượng Công an tỉnh đấu tranh hiệu quả tội phạm công nghệ cao; ngăn chặn đẩy lùi thông tin giả, thông tin xấu độc, các biểu hiện suy thoái gây mất đoàn kết nội bộ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 48 mục tiêu, công trình trọng điểm, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại địa phương cùng hơn 300 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Những năm qua, chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh đều được xếp loại tốt trở lên, riêng năm 2024 xếp thứ 2/63 tỉnh thành trong toàn quốc.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được thực hiện đồng bộ quyết liệt, kiềm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương).

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bố trí đúng, đủ, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời nên đã giảm sâu số vụ và không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.

Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có 6 mô hình hoạt động hiệu quả được Bộ Công an ghi nhận và thông báo nhân rộng trên toàn quốc.

Với sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt và vượt 14/15 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ qua; nhiều năm liền đạt mức xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc…/.

