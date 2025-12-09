Công bố danh sách đội tuyển Futsal nữ Việt Nam dự SEA Games 33

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đình Hoàng đã chính thức công bố danh sách 14 vận động viên của đội tuyển Futsal nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Theo đó, danh sách gồm 2 thủ môn Trần Thị Hải Yến, Ngô Nguyễn Thùy Linh cùng 12 cầu thủ, trong đó lực lượng chủ yếu đến từ Câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh (8 cầu thủ), Trung tâm Huấn luyện-Đào tạo thể thao Thống Nhất (2 cầu thủ), Than Khoáng sản Việt Nam (1 cầu thủ) và 1 cầu thủ khác thuộc Trung tâm Huấn luyện-Đào tạo thể thao Hà Nội.

Theo Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng, đội đã hoàn thiện các tổ đấu, xây dựng lối chơi rõ nét và có phương án chiến thuật phù hợp cho từng trận.

Đợt tập huấn trong và ngoài nước với 4 trận giao hữu chất lượng đã giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm. Tinh thần toàn đội đang rất tốt và sẵn sàng cho giải đấu.

Đánh giá về các đối thủ tại SEA Games 33, Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng cho rằng, những trận đấu sắp tới sẽ không hề dễ dàng. Indonesia được nhận định là đội bóng tiến bộ mạnh mẽ, thi đấu ấn tượng tại vòng chung kết châu Á mới đây với lối chơi đa dạng, cường độ cao và nền tảng thể lực tốt. Myanmar cũng đã thay đổi nhiều sau một năm, từ Ban huấn luyện đến lối chơi và đội hình, vì vậy toàn đội không được phép chủ quan.

Mục tiêu của đội tuyển Futsal nữ Việt Nam là thi đấu tập trung từng trận một, trước mắt cố gắng vượt qua vòng bảng.

Sau khi hoàn thành mục tiêu này, Ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ tính toán để hướng tới thành tích cao nhất tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan vào sáng 10/12.

Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng sẽ tham dự họp báo trước trận mở màn ngày 11/12.

Đội tuyển sẽ gặp Indonesia ở trận ra quân ngày 12/12, và gặp Myanmar ở lượt trận cuối vào ngày 14/12./.

