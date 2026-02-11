Công bố nhà đầu tư sáng lập, định hình cấu trúc vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Sáng 11/2, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), đồng thời công bố danh sách thành viên sáng lập và các nhà đầu tư chiến lược. Việc công khai các thành phần tham gia ngay từ đầu đã phác thảo rõ cấu trúc thị trường và định hướng vận hành của trung tâm.

Theo giới đầu tư, đây là tín hiệu cho thấy mức độ sẵn sàng triển khai cũng như quyết tâm xây dựng một trung tâm tài chính có khả năng kết nối và thu hút dòng vốn quốc tế.

Công bố danh sách nhà đầu tư sáng lập và chiến lược

Danh sách thành viên sáng lập VIFC-HCMC quy tụ những tên tuổi lớn trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư và thị trường vốn bao gồm: Tập đoàn Sovico, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Sơn Kim Capital, VinaCapital và Nasdaq.

Song song đó, nhóm nhà đầu tư chiến lược được công bố gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu, Tập đoàn Gemadept và TikTok.

Đây là những định chế, tập đoàn, tổ chức tiên phong, tham gia ngay từ giai đoạn đầu, giữ vai trò nòng cốt trong việc kiến tạo cấu trúc thị trường, hệ sinh thái sản phẩm, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuẩn mực vận hành và uy tín quốc tế của VIFC-HCMC.

Nếu nhìn dưới góc độ thị trường vốn, cấu trúc này phản ánh ba lớp năng lực cốt lõi: ngân hàng thương mại nội địa, nhà quản lý quỹ và đầu tư quốc tế, cùng nền tảng công nghệ-thương mại số. Điều này cho thấy VIFC-HCMC không chỉ nhắm tới giao dịch tài chính truyền thống, mà hướng đến xây dựng hệ sinh thái tài chính đa tầng, bao gồm tài trợ chuỗi cung ứng, tài chính hàng không, tài chính số và thương mại xuyên biên giới.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở danh sách tên tuổi, mà ở cấu trúc tham gia. Các thành viên không đơn thuần góp mặt với tư cách pháp nhân độc lập, mà mang theo toàn bộ hệ sinh thái gồm mạng lưới khách hàng, đối tác tài chính-công nghệ, kinh nghiệm vận hành tại các trung tâm tài chính quốc tế cùng năng lực quản trị rủi ro. Mô hình này được kỳ vọng tạo hiệu ứng cộng hưởng, rút ngắn thời gian hình thành thị trường có chiều sâu và nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực cho VIFC-HCMC.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Don Lam, Tổng Giám đốc và cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital cho rằng, một trong những lợi ích quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế là khả năng góp phần giảm chi phí vốn tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng và phát triển, đồng thời hỗ trợ đất nước từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những khoản đầu tư này sẽ mang lại các lợi ích kinh tế-xã hội sâu rộng và bền vững cho người dân Việt Nam trên khắp đất nước.

Đây cũng là lý do VinaCapital đã đồng hành cùng Chính phủ từ giai đoạn đầu xây dựng sáng kiến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; tham gia tham vấn về định hướng phát triển, phạm vi hoạt động và mô hình cấu trúc của Trung tâm; đồng thời kết nối Chính phủ với Nasdaq cùng nhiều đối tác, định chế tài chính trong mạng lưới toàn cầu của tập đoàn.

Sự tham gia của VinaCapital không dừng lại ở thời điểm ra mắt. VinaCapital cam kết tiếp tục hỗ trợ quá trình phát triển của Trung tâm thông qua việc tăng cường kết nối với các nhà đầu tư quốc tế, thúc đẩy sự tham gia của các định chế tài chính nước ngoài; đồng thời góp phần quảng bá môi trường đầu tư và mở rộng dòng vốn vào Việt Nam trong thời gian tới.

Qua nhiều năm làm việc và hợp tác với các trung tâm tài chính quốc tế, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico chia sẻ, yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không chỉ là quy mô vốn, mà là niềm tin. Khi niềm tin được xây dựng, dòng vốn sẽ không chỉ đến, mà sẽ ở lại, đồng hành lâu dài cùng nền kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bà cho biết các tập đoàn hàng không như Boeing, Airbus cùng Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế đã thể hiện sự quan tâm và ủng hộ đối với định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Hàng không tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Tập đoàn Sovico cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn quốc tế, triển khai các mô hình tài chính mới, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm và phát triển nguồn nhân lực tài chính-công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam.

Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, các công cụ tài chính hiện đại có thể trở thành bệ phóng, gắn kết chặt chẽ với sản xuất, thương mại và đầu tư. Do đó, VIFC-HCMC được định vị là nền tảng trung tâm, đồng thời là cầu nối giữa thị trường tài chính Việt Nam với thị trường tài chính của khu vực và thế giới.

Không chỉ dừng lại ở việc thu hút dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế trong nước, VIFC-HCMC kỳ vọng trở thành điểm đến của các dịch vụ tài chính, dịch vụ tri thức và các hoạt động tài chính phù hợp thông lệ quốc tế; thông qua việc đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và dịch vụ tài chính chuyên sâu mang tầm quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới vai trò cực tăng trưởng tài chính mới của châu Á, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Một thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh là VIFC-HCMC phải được xây dựng và vận hành bằng hành động thực chất, lấy kết quả làm thước đo, thay vì dừng lại ở tầm nhìn hay mô hình trên giấy. Ngay từ đầu, thành phố xác định phương châm “nghĩ thật-làm thật-vận hành thật-ra kết quả thật” là nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức và điều hành trung tâm. Theo đó, việc thành lập không chỉ dừng ở Nghị quyết, nghị định hay lễ ra mắt, mà trọng tâm là triển khai ngay cơ chế vận hành, kích hoạt thị trường và tạo ra các cấu phần tài chính cụ thể trong thời gian ngắn.

Theo Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, sau hơn một tháng chính thức đi vào hoạt động, VIFC-HCMC đã ghi nhận những kết quả bước đầu mang tính nền tảng, các cấu phần thị trường bước đầu đã hình thành với quy mô cam kết hàng tỷ USD.

Trung tâm Tài chính Hàng không được hình thành với 6,1 tỷ USD vốn cam kết, phản ánh mức độ quan tâm sớm của nhà đầu tư quốc tế. Cấu phần tài chính hàng hải phục vụ tài trợ thương mại và logistics đã được phát triển, mở rộng không gian dịch vụ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thành phố cũng huy động khoảng 2 tỷ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và các dự án tài chính phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ở lĩnh vực tài chính số, Quỹ đầu tư cho nền kinh tế on-chain của thành phố được công bố với quy mô vốn cam kết 1 tỷ USD, tập trung vào blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính thế hệ mới.

Bên cạnh đó, hàng tỷ USD giao dịch thương mại xuyên biên giới của TikTok dự kiến sẽ được thực hiện thông qua hệ thống liên ngân hàng-tài chính của trung tâm trong thời gian tới, góp phần gia tăng thanh khoản và quy mô giao dịch quốc tế.

Để hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin, VIFC-HCMC cũng đã ra mắt cổng thông tin điện tử https://vifc.hochiminhcity.gov.vn/vi. Cổng đăng ký thành viên cùng chatbot trợ lý ảo hỗ trợ thủ tục và giải đáp cho nhà đầu tư, đánh dấu bước ứng dụng AI agents vào phục vụ và tự động hóa quy trình vận hành.

Những động thái này cho thấy trung tâm đang được triển khai theo hướng hiệu quả và có trọng tâm, từng bước tạo lập thị trường và thu hút dòng vốn cụ thể. “Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và hiệu quả, trong đó mọi thành viên tham gia đều được đối xử bình đẳng và được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng. Chính quyền thành phố sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư, lấy hiệu quả và kết quả thực tiễn làm thước đo cao nhất cho sự thành công,” ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, từ cam kết chính sách đến năng lực cạnh tranh thực tế là một chặng đường dài. Khu vực châu Á đã hình thành những trung tâm tài chính có vị thế rõ ràng, với hệ sinh thái pháp lý ổn định, sản phẩm tài chính đa dạng và nguồn nhân lực chuyên sâu. Để tham gia cuộc đua này, các chuyên gia cho rằng, VIFC-HCMC không chỉ cần những con số vốn cam kết ban đầu, mà phải duy trì sự nhất quán thể chế, nâng cao chuẩn mực quản trị, đảm bảo tính minh bạch và liên tục phát triển các sản phẩm tài chính có tính cạnh tranh.

Quan trọng hơn, VIFC-HCMC cần chứng minh khả năng chuyển hóa cam kết thành giao dịch thực, hình thành thanh khoản ổn định và xây dựng niềm tin dài hạn từ cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Khi đó, lợi thế không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà ở chất lượng vận hành và độ sâu của thị trường. Thành công của VIFC-HCMC vì vậy sẽ được đo bằng khả năng duy trì dòng vốn bền vững qua các chu kỳ kinh tế, qua đó từng bước xác lập vị thế trên bản đồ tài chính khu vực./.

