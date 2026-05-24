Cộng đồng người Việt tại Séc tích cực quảng bá văn hóa và ẩm thực

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Séc, ngày 23/5, tại thành phố Most, lễ hội văn hóa đa sắc tộc “Barevný region” đã diễn ra sôi động, với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương, cùng các cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại vùng Ústí nad Labem Region.

Chương trình, do Ủy ban về các Dân tộc Thiểu số vùng Ústecký phối hợp với chính quyền thành phố Most, tổ chức trong khuôn khổ lễ hội đa văn hóa “Barevná planeta.”

Phát biểu khai mạc, Thị trưởng thành phố Most Marek Hrvol nhấn mạnh lễ hội được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết, chung sống hài hòa giữa các cộng đồng dân tộc, đồng thời giúp người dân Séc hiểu hơn về bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Cộng hòa Séc.

Tại chương trình, các cộng đồng Hungary, Việt Nam, Mông Cổ, Pháp, châu Phi, Romani, Do Thái và Ukraine đã giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng thông qua các tiết mục nghệ thuật, trang phục truyền thống và nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan. Điểm nhấn của sự kiện là workshop chơi trống bongo, tết tóc kiểu châu Phi cùng khu lều du mục yurt của cộng đồng Mông Cổ.

Đội múa thuộc nhóm dân tộc thiểu số Rumani. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Một trong những hoạt động thu hút đông đảo người tham dự là workshop cùng ông Paul đến từ Kenya, người hướng dẫn chơi trống bongo và tết tóc cho khách tham dự. Cộng đồng Mông Cổ cũng gây ấn tượng với chương trình biểu diễn riêng và mô hình lều du mục truyền thống yurt.

Bên cạnh đó, sân khấu lễ hội còn có sự góp mặt của Bertík Girga, gương mặt từng được biết đến từ cuộc thi SuperStar, nghệ sỹ người Pháp Alexander Glize và nghệ sỹ guitar Do Thái Josef Gušlbauer.

Không chỉ là không gian nghệ thuật, “Barevný region” còn mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú với nhiều món ăn truyền thống từ các cộng đồng khác nhau. Các khu vui chơi dành cho trẻ em như nhà phao và xưởng sáng tạo thủ công cũng góp phần tạo nên bầu không khí thân thiện, cởi mở, phù hợp với các gia đình tham dự.

Gian hàng của cộng đồng người Việt Nam và doanh nghiệp Tamda Foods thu hút đông đảo khách tham quan với các món ăn truyền thống, sản phẩm châu Á cùng nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam cũng tham dự và phát biểu tại sự kiện. Ông đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức trong việc tạo dựng không gian giao lưu đa văn hóa giàu ý nghĩa, đồng thời nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để quảng bá sự đa dạng dân tộc, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng cùng sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.

Đại sứ Dương Hoài Nam cùng phu nhân và đoàn công tác tới thăm cơ sở thờ tự tại thành phố Most. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Theo Đại sứ, những chương trình như “Barevný region” không chỉ góp phần tôn vinh bản sắc riêng của từng dân tộc mà còn thể hiện rõ giá trị của một xã hội cởi mở, nơi các cộng đồng có thể cùng tồn tại, cùng đóng góp và cùng phát triển trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Ông cũng bày tỏ tự hào khi cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc được chính quyền sở tại ghi nhận về tinh thần chăm chỉ, hội nhập tốt và thành tích học tập của thế hệ trẻ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Quang Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cho biết cộng đồng người Việt luôn tích cực tham gia lễ hội thông qua các hoạt động quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu và gắn kết giữa các dân tộc thiểu số với người dân sở tại.

Theo ban tổ chức, lễ hội “Barevný region” không chỉ là ngày hội văn hóa mà còn là dịp để các cộng đồng dân tộc tăng cường đối thoại, hiểu biết lẫn nhau và cùng xây dựng môi trường sống đoàn kết, cởi mở. Trong bối cảnh xã hội châu Âu ngày càng đa dạng, những hoạt động như vậy được xem là cầu nối quan trọng thúc đẩy hội nhập và hạn chế các rào cản văn hóa.

Nhân dịp tham dự sự kiện, Đại sứ Dương Hoài Nam cũng đã tới thăm cơ sở thờ tự của cộng đồng người Việt tại thành phố Most và Teplice và gặp gỡ bà con kiều bào, trao đổi về tình hình đời sống, công tác hội đoàn cũng như việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt xa quê./.

