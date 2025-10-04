Công nghệ số mở ra cách mới để bảo tồn và lan tỏa di sản phố cổ Hà Nội

Ngày 3/10, chương trình livestream “Trăng rằm Phố cổ - Hà Nội trong tôi” đã mở ra một hướng đi mới trong việc kết nối di sản văn hóa với công nghệ số.

Chương trình livestream “Trăng rằm Phố cổ - Hà Nội trong tôi” do Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam và TikTok Việt Nam tổ chức ngày 3/10 đã mang đến một hướng đi mới trong việc kết nối di sản văn hóa với công nghệ số.

Sự kiện không chỉ là hoạt động đón Trung thu mà còn đánh dấu bước triển khai hợp tác đa bên trong chiến lược quảng bá di sản - du lịch - thương mại bằng nền tảng số. Người xem theo dõi toàn bộ hành trình trực tuyến trên kênh chính thức @phuongHoanKiem, từ trải nghiệm Không gian bích họa Phùng Hưng, Hàng Vải, Hàng Cá, đến những địa điểm văn hóa như Đình Nam Hương, Đền Bạch Mã, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm hay Đình Kim Ngân.

Thông qua hình thức livestream, di sản phố cổ Hà Nội được kể lại bằng “ngôn ngữ của thời đại” - trực quan, gần gũi và dễ lan tỏa. Chương trình còn lồng ghép quảng bá sản phẩm truyền thống như bánh Gia Trịnh, ô mai Vạn Lợi, tò he…, giúp gắn kết bảo tồn di sản với phát triển kinh tế địa phương. Đáng chú ý, sự kiện có sự đồng hành của các nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên TikTok, góp phần gia tăng sức hút với giới trẻ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, mô hình “di sản kết hợp công nghệ” do Hoàn Kiếm tiên phong triển khai được kỳ vọng trở thành hướng đi bền vững, giúp gìn giữ bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa, đồng thời thúc đẩy thương mại địa phương./.