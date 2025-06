Công tác phòng cháy-chữa cháy tại TP. Hồ Chí Minh đi vào thiết thực và đa dạng hình thức

Không còn là những buổi tập huấn hình thức, các đợt tuyên truyền phòng cháy chữa cháy do Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đã đi vào thực chất, đa dạng hình thức và hướng tới mọi đối tượng. Yêu cầu về nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết và được đổi mới mạnh mẽ trong bối cảnh Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ sửa đổi (Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ 2023) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, mang theo những quy định quan trọng, biến nơi đây thành "lớp học an toàn" giữa lòng thành phố.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh, chợ Hạnh Thông Tây hội tụ nhiều yếu tố nguy hiểm như hàng hóa dễ cháy với vải, quần áo, bánh kẹo chiếm 80% mặt hàng, dễ bắt lửa và lan nhanh; không gian chật hẹp, sạp kinh doanh lấn chiếm lối thoát hiểm, hàng hóa chất cao che lấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy; thói quen nguy hiểm khi tiểu thương thường xuyên sử dụng bếp gas, đèn thờ cúng, hút thuốc trong khu vực chợ.

Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền các biện pháp PCCC cho tiểu thương. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trong sự cố cháy năm 2020 tại căn nhà số 679/7 sát chợ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy phải giải cứu 6 người mắc kẹt và xử lý nhiều bình gas nguy hiểm. Đây thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh về an ninh phòng cháy khu vực này.

Nhận thức rõ thách thức này, Đội Phòng cháy, chữa cháy Khu vực 15 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ) phối hợp Công an quận Gò Vấp triển khai mô hình tuyên truyền đa tầng: Tập huấn thực chiến "3 thấy": Thấy tận mắt (Hướng dẫn nhận diện rủi ro từ hệ thống điện, nguồn nhiệt tại từng sạp hàng); Sờ tận tay (Tiểu thương trực tiếp thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc); Làm tận nơi (Diễn tập dập lửa bếp gas, chảo dầu và thoát nạn qua đường hẹp ngay tại chợ).

Đội cũng triển khai giới thiệu ứng dụng công nghệ để xử lý vấn đề như: Giới thiệu app "Help 114"để báo cháy khẩn cấp, kết hợp phát tờ rơi đa ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc) cho tiểu thương người nước ngoài; Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, miễn phí tại 50 sạp kinh doanh vật liệu dễ cháy; Yêu cầu Ban Quản Lý chợ tổ chức tự kiểm tra hàng tuần: vận hành máy bơm, thay thế bình chữa cháy hết hạn; Vận động 100% tiểu thương trang bị bình xách tay và cam kết không lấn chiếm lối thoát hiểm.

Tiểu thương chợ Hạnh Thông Tây nhận các ấn phẩm và tài liệu về PCCC & CNCH. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Sau 6 tháng triển khai, chợ Hạnh Thông Tây ghi nhận những thay đổi rõ rệt với 320/350 hộ kinh doanh đã lắp bình chữa cháy cá nhân (đạt 91%); Hệ thống đường nước chữa cháy được sửa chữa, bổ sung 12 họng nước mới; "Tổ tự quản phòng cháy, chữa cháy" gồm 15 tiểu thương nòng cốt ra đời, thường xuyên nhắc nhở các hiện tượng vi phạm.

Thành công tại chợ Hạnh Thông Tây đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh nhân rộng cho 26 chợ truyền thống khác trên địa bàn. Mô hình kết hợp 3 yếu tố then chốt: Sát đối tượng: Thiết kế nội dung tuyên truyền phù hợp đặc thù từng chợ (hàng ăn, điện tử, vật liệu xây dựng); Chính quyền đồng hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp hỗ trợ kinh phí lắp hệ thống báo cháy tập trung; Cộng đồng tự quản: Phát huy vai trò của tổ dân phố, Ban quản lý chợ trong giám sát hàng ngày.

Các buổi tập huấn PCCC của Cảnh sát PCCC & CHCN thu hút tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Nỗ lực tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy tại chợ Hạnh Thông Tây phản ánh tư duy đổi mới của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển từ ứng phó sang phòng ngừa. Tuy nhiên, thực tế còn có những khó khăn thách thức như thói quen cũ của tiểu thương hay hạ tầng chật hẹp. Mô hình tại chợ Hạnh Thông Tây đang chứng minh hiệu quả khi biến khu chợ thành "pháo đài xanh" - nơi an toàn được kiến tạo từ chính ý thức của cộng đồng. Dập lửa bằng nước là giải pháp cuối cùng, dập lửa bằng kiến thức mới là cách chữa cháy bền vững nhất./.

Bảng thống kê nguy cơ cháy tại chợ Hạnh Thông Tây: Yếu tố rủi ro Mô tả chi tiết Vật liệu cháy Vải, giấy, gỗ từ sạp hàng chiếm 70% diện tích chợ

Hệ thống điện Dây điện chằng chịt, quá tải do sử dụng thiết bị làm mát Thoát nạn 3/5 lối ra bị hàng hóa lấn chiếm; không có đèn chỉ lối