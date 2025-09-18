Công văn số 5: Nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy một số cơ quan

Tại Công văn số 59-CV/BCĐ về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ngày 12/9/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy: Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết; nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị thuộc hệ thống ngành tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị thuộc hệ thống ngành kiểm sát, Kiểm toán nhà nước và các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước.

(TTXVN/Vietnam+)