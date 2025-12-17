Cột mốc 3.000km cao tốc: Kết tinh của trí tuệ, mồ hôi và bản lĩnh nhà thầu

Cột mốc 3.000km cao tốc hoàn thành vào năm 2025 không chỉ đánh dấu đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng, mà còn đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia thi công trên công trường.

“Thần tốc” làm cao tốc

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, dự kiến, năm 2025 có 3.290km cao tốc sẽ đưa vào khai thác, trong đó tốc độ xây dựng giai đoạn 2021-2025 bình quân khoảng 400km/năm, gấp hơn 4 lần giai đoạn trước.

Ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng cho biết mục tiêu 3.000km trong năm 2025 là thách thức rất lớn, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc đồ sộ. Tuy nhiên, các chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát đã đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức thi công, thực hiện phương châm “3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết,” huy động tối đa nhân lực, thiết bị và vật liệu, triển khai đồng bộ trên toàn tuyến.

“Việc ‘thần tốc’ phát triển hệ thống hạ tầng đường bộ cao tốc giai đoạn vừa qua là kết quả của sự lãnh đạo quyết liệt, cơ chế chính sách đột phá, sự chủ động của địa phương, năng lực vượt bậc của nhà thầu trong nước và tinh thần thi công không ngừng nghỉ trên các công trường đã tạo nên kỳ tích về tiến độ và chất lượng, mở ra một giai đoạn mới cho phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam,” ông Tiến nhấn mạnh.

Trực tiếp chỉ huy điều hành thi công 6 dự án thành phần lớn trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn nhìn nhận, nếu trước đây, hầu hết các nhà thầu có tâm lý cạnh tranh nhau, thì trong khoảng 4-5 năm trở lại đây, tư tưởng cạnh tranh đã chuyển thành “chung lưng đấu cật”.

“Đặc biệt, khi dự án vào giai đoạn cuối, các nhà thầu bảo đảm được tiến độ sẵn sàng tương trợ máy móc, nhân lực để ứng cứu khối lượng công việc dở dang cần hoàn thành gấp của đơn vị bạn,” Đại tá Tuấn Anh nói.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn dài 88km sẵn sàng thông tuyến trước ngày 19/12. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tham gia tương trợ nhà thầu Công ty Cổ phần Hải Đăng và Công ty Cổ phần VNCN E&C thi công 13km đoạn cao tốc Vân Phong-Nha Trang bị chậm tiến độ, thực hiện chỉ đạo của Ban Quản lý dự án 7, nhà thầu Lizen vào cuộc vừa cấp nhựa cho nhà thầu Hải Đăng thi công, tiếp nhận và thực hiện thi công những đầu mục mà bên Hải Đăng không đáp ứng được khối lượng, hỗ trợ thảm bê tông nhựa hai mặt cầu cho VNCN E&C và một số việc cho các nhà thầu khác.

“Khi ấy, khối lượng việc còn lại đều là những hạng mục khó, giá trị thực hiện ước tính hàng chục tỷ đồng. Chúng tôi phải huy động đội ngũ giàu kinh nghiệm, cùng một lượng lớn máy móc thi công 3 ca liên tục trong suốt nhiều tuần, bố trí đội giám sát kỹ thuật kiểm tra chặt chẽ từng lớp nền, móng, bê tông nhựa. Nhờ sự chủ động, kỷ luật và tinh thần chung một tiến độ, toàn bộ 13km còn lại được hoàn thành, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ quan. Không ai được phép chậm lại và cũng không ai bị bỏ lại phía sau,” ông Bành Văn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lizen nói.

Nhà thầu có sự trưởng thành vượt bậc

Tham gia hàng loạt gói thầu trải dài cao tốc Bắc-Nam phía Đông, theo ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, các dự án đường bộ cao tốc không chỉ đơn thuần là nơi ứng dụng kiến thức, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật như “sách giáo khoa”. Đó còn là “thao trường” rèn luyện bản lĩnh, là “bàn đạp” quan trọng để các doanh nghiệp, nhà thầu từng bước nâng cao năng lực, mở rộng quy mô, đủ sức cạnh tranh trên con đường vươn ra biển lớn.

“Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Công ty Phương Thành đã đủ khả năng thực hiện các gói thầu giá trị hơn 5.000 tỷ đồng hoặc lớn hơn, với phạm vi công việc từ 25-50km, gấp đôi so với năng lực nhận thi công các gói thầu những năm trước đây,” ông Khôi nói.

Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng tại các dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, quy mô các gói thầu xây lắp phổ biến chỉ 1.000-3.000 tỷ đồng. Song, sang giai đoạn 2021-2025, gói thầu tăng lên 3.000-8.000 tỷ đồng, đã phản ánh năng lực ngày càng lớn của doanh nghiệp xây dựng trong nước, cả về quản lý, điều hành, năng lực tài chính lẫn khả năng huy động thiết bị, nhân lực, giúp nhiều doanh nghiệp có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều gói thầu, trên nhiều tuyến cao tốc khác nhau.

“Doanh nghiệp tư vấn, xây lắp Việt Nam đã trưởng thành toàn diện, đủ năng lực đảm nhận vai trò chủ đạo trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng quy mô lớn, công nghệ cao. Đây là một trong những thành tựu nổi bật nhất của ngành xây dựng và giao thông trong giai đoạn 2020-2025, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành 3.000km cao tốc vào năm 2025 và 5.000km vào năm 2030,” ông Minh bày tỏ sự tin tưởng.

Tập đoàn Đèo Cả thi công hạng mục hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) thẳng thắn nhìn nhận để hoàn thành mục tiêu 3.000km cao tốc, chính cách làm của cơ quan quản lý Nhà nước đã phát hiện, tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn vật liệu, giải phóng mặt bằng và có các cơ chế, chính sách về thủ tục đầu tư dự án, thủ tục cấp mỏ… để giúp các dự án tăng tốc.

“Lực lượng tham gia làm đường cao tốc của Việt Nam đã có sự trưởng thành vượt bậc. Nhiều doanh nghiệp tư nhân có những đột phá mạnh mẽ với khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại trong các khâu như: khảo sát, thiết kế, thi công và quản lý khai thác đường cao tốc. Mỗi cây số cao tốc không chỉ là thành quả của thép, bê tông hay công nghệ mà là kết tinh của trí tuệ, mồ hôi và niềm tin của người Việt trên hành trình đi tới tương lai,” ông Chủng chia sẻ./.

Thủ tướng chỉ đạo “thần tốc, táo bạo” hoàn thành 3.000km cao tốc vào năm 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng tốc, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đưa vào khai thác 3.000km đường cao tốc và cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành năm 2025.