Cù Lao Giêng - miền cổ tích giữa dòng sông Tiền

Giữa nhịp phát triển ngày càng sôi động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cù Lao Giêng vẫn giữ được dáng vẻ thanh bình như một miền ký ức cũ.

Những con đường nhỏ rợp bóng cây, tiếng chuông nhà thờ vang giữa buổi chiều hay những chuyến đò ngang lặng lẽ đưa người qua sông khiến nơi đây trở thành điểm đến mang đậm chất hoài niệm của miền Tây Nam Bộ.

Khám phá Cù Lao Giêng

Cù Lao Giêng nằm giữa sông Tiền, thuộc địa bàn xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang. Nơi đây được ví như “cù lao xanh” bởi cảnh quan miệt vườn đặc trưng cùng hệ thống di tích văn hóa, tôn giáo độc đáo còn được lưu giữ khá nguyên vẹn.

Từ trung tâm Long Xuyên, du khách có thể di chuyển khoảng hơn 30km để đến Cù Lao Giêng. Hành trình qua những chuyến phà nhỏ, len giữa sông nước phù sa cũng là trải nghiệm đặc trưng khiến nhiều người thích thú khi khám phá vùng đất này.

Điểm đặc biệt của Cù lao Giêng nằm ở sự giao thoa văn hóa hiếm có trên một cù lao nhỏ giữa dòng sông Tiền. Nơi đây tập trung nhiều công trình tôn giáo với kiến trúc mang dấu ấn phương Tây và văn hóa Nam Bộ.

Nổi bật nhất là Nhà thờ Cù Lao Giêng - một trong những nhà thờ cổ nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Theo tư liệu giới thiệu tại nhà thờ, công trình được khởi công từ năm 1875 dưới triều vua Tự Đức và hoàn thành vào năm 1887 dưới thời vua Đồng Khánh. Phần lớn vật liệu xây dựng được đưa từ Pháp sang Việt Nam.

Nhà thờ mang kiến trúc Gothic châu Âu với những mái vòm cao, hành lang dài và khoảng sân rộng phủ bóng cây cổ thụ. Giữa không gian yên bình của cù lao, công trình tạo nên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa khác biệt so với nhiều vùng quê miền Tây khác.

Không xa nhà thờ là Tu viện Chúa Quan Phòng và Tu viện Phanxico - những công trình tôn giáo lâu đời gắn với lịch sử truyền giáo ở Nam Bộ. Xen giữa các kiến trúc phương Tây là những ngôi chùa cổ như Chùa Thành Hoa hay Chùa Phước Thành, tạo nên không gian văn hóa đa dạng trên cù lao nhỏ giữa sông nước.

Tu Viện Phanxico, công trình tôn giáo mang nét đẹp cổ kính trên xã Cù Lao Giêng. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Điều khiến nhiều du khách yêu thích Cù lao Giêng không chỉ nằm ở kiến trúc cổ mà còn ở nhịp sống chậm rãi đặc trưng của miền Tây. Những con đường làng rợp bóng tre, hàng cau, vườn xoài, vườn nhãn nối tiếp nhau tạo nên khung cảnh thanh bình hiếm thấy.

Buổi sáng ở Cù Lao Giêng bắt đầu bằng tiếng ghe máy trên sông, tiếng người gọi nhau ngoài bến nước và mùi bánh dân gian thoảng trong những khu chợ nhỏ. Đến chiều, ánh nắng vàng phủ lên những mái nhà cổ và các hàng cây ven đường khiến cả cù lao như chậm lại trong không gian yên ả.

Trải nghiệm cảm giác “miền Tây xưa”

Ngoài du lịch tâm linh và khám phá kiến trúc cổ, Cù lao Giêng còn phát triển các mô hình du lịch sinh thái cộng đồng. Một số điểm du lịch miệt vườn, homestay và trải nghiệm đời sống nông thôn đã được hình thành để phục vụ du khách. Địa phương đang định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa, tín ngưỡng và làng nghề truyền thống.

Khách du lịch tham quan vườn cây ăn trái trên Cù Lao Giêng. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Những năm gần đây, nhiều du khách trẻ tìm đến Cù lao Giêng để trải nghiệm cảm giác “miền Tây xưa” còn sót lại giữa nhịp sống hiện đại. Không quá đông đúc hay thương mại hóa, nơi đây vẫn giữ được vẻ mộc mạc với những chuyến phà ngang, những con đường nhỏ ven sông và nhịp sinh hoạt giản dị của người dân địa phương.

Ẩm thực ở Cù lao Giêng cũng mang đậm hương vị miền Tây Nam Bộ với các món ăn dân dã như cá linh, lẩu mắm, bánh xèo, chuối nếp nướng hay các loại trái cây miệt vườn theo mùa. Nhiều du khách chọn ngồi trong những quán nhỏ ven sông để cảm nhận không khí thanh bình đặc trưng của vùng đất này.

Theo chính quyền địa phương, Cù Lao Giêng hiện có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa nhờ hệ thống công trình kiến trúc cổ, cảnh quan sinh thái và đời sống văn hóa đa dạng.

Việc tỉnh An Giang công nhận Cù Lao Giêng là xã đảo là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất cù lao giữa dòng sông Tiền; mở ra cánh cửa để Cù Lao Giêng tiếp cận các cơ chế, chính sách ưu tiên về đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Có lẽ du khách sau khi rời Cù Lao Giêng vẫn nhớ mãi cảm giác ngồi bên bến sông lộng gió, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân giữa chiều muộn và nhìn những hàng cây xanh soi bóng xuống dòng sông Tiền./.

