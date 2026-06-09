Cuba tăng tốc cải tổ hệ thống doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ Cuba vừa thành lập Viện Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Quốc gia (INAEES), tập trung kiểm soát hơn 2.000 doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Bộ trưởng và trên thực tế hoạt động như một bộ của hệ thống doanh nghiệp nhà nước.

"Siêu cơ quan" này là một phần của Chương trình Kinh tế và Xã hội 2026, được phê duyệt vào tháng 4 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông Roberto Ricardo Marrero được bổ nhiệm làm Chủ tịch Viện Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Quốc gia. Trước khi được bổ nhiệm, ông giữ chức Giám đốc Tập đoàn Vận tải Cảng biển (GEMAR) của Cuba.

Trước đây, hệ thống doanh nghiệp nhà nước Cuba hoạt động xung quanh các OSDE (Tổ chức Quản lý Doanh nghiệp Cấp cao), các thực thể nhóm các doanh nghiệp nhà nước theo ngành nghề. Viện Tài sản Doanh nghiệp Nhà nước Quốc gia sẽ tổ chức lại hoặc thay thế một số chức năng này ở cấp trung ương.

Vào tháng 4/2026, Hội đồng Bộ trưởng Cuba đã thông qua một cuộc cải tổ quan trọng đối với bộ máy hành chính nhà nước trung ương, giảm số lượng cơ quan từ 27 xuống còn 21.

Biện pháp này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và đơn giản hóa thủ tục hành chính, phù hợp với nhu cầu của nền hành chính công quốc gia.

Chương trình Kinh tế và Xã hội 2026 của Chính phủ Cuba được phê duyệt cùng thời điểm với mục tiêu chuyển đổi, hiện đại hóa và phát triển hệ thống kinh doanh Cuba bằng cách tăng cường vai trò của các doanh nghiệp nhà nước, với trọng tâm là sự hội nhập giữa tất cả các chủ thể kinh tế./.

Cuba-Nga tăng cường hợp tác năng lượng, nông nghiệp và dược phẩm sinh học Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài do bị gia tăng bởi áp lực từ Mỹ; Cuba đang tăng cường liên minh với các quốc gia khác nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của Washington.

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