Cục Thuế thông tin về vụ truy thu tiền thuê đất của Công ty In tổng hợp Cần Thơ

Vừa qua, ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ cho biết, tập thể công ty đang rất bức xúc vì Cục Thuế Cần Thơ “gán tội lên đầu doanh nghiệp.”

Theo Cục Thuế Cần Thơ, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Cục Thuế đã có các công văn báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh chính sách ưu đãi tiền thuê đất tại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước Khu vực V đã tiến hành rà soát việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, yêu cầu Cục Thuế Cần Thơ phải thực hiện các thủ tục để ban hành thông báo thu hồi lại số tiền thuê đất đã miễn 3 năm (2011-2014) đối với Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ.

Thực hiện yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước Khu vực V, Cục Thuế Cần Thơ đã kiểm tra, rà soát việc miễn tiền thuê đất của công ty và đã ban hành quyết định điều chỉnh, quyết định thu hồi và hủy các quyết định miễn tiền thuê đất; thông báo về việc nộp tiền thuê đất và tiền chậm nộp tương ứng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Vừa qua, ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ có văn bản gửi các cơ quan báo chí cho biết, tập thể hơn 400 nhân sự của công ty đang rất bức xúc vì Cục Thuế Cần Thơ “gán tội lên đầu doanh nghiệp.”

Theo ông Trần Bình Trọng, Cục Thuế Cần Thơ thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước Khu vực V và đơn phương ra quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định miễn tiền thuê đất. Thay vì xem xét người nào ký miễn tiền thuê đất sai để xử lý, hoặc tìm đúng đối tượng để truy thu, phạt chậm nộp, họ lại gán tội doanh nghiệp. Trong khi Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ hiện nay chỉ trùng tên và mã số thuế, không liên quan gì công ty trước đó. Như vậy là thiếu công bằng, gây ảnh hưởng rất xấu cho doanh nghiệp.

Trước đó, tại công văn phúc đáp ngày 20/9/2022, Kiểm toán Nhà nước Khu vực V cho biết, Cục Thuế Cần Thơ thực hiện truy thu tiền thuê đất đối với tổ chức thuê là Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ và không phụ thuộc người đang nắm giữ vốn điều lệ tại công ty nên công ty phải có trách nhiệm thực hiện ngân sách số tiền truy thu theo thông báo của Cục Thuế Cần Thơ.

Cục Thuế Cần Thơ đã nhiều lần báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, làm việc với Kiểm toán Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của công ty. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước Khu vực V đã có văn bản khẳng định không thay đổi kiến nghị kiểm toán tại báo cáo kiểm toán đã phát hành, công ty phải có trách nhiệm thực hiện nộp ngân sách số tiền truy thu theo thông báo của Cục Thuế Cần Thơ...

"Cục Thuế đã ban hành các quyết định hành chính để thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước Khu vực V theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp công ty không đồng ý thì có quyền khiếu nại theo pháp luật khiếu nại và khởi kiện hành chính theo Luật Tố tụng hành chính" - văn bản của Cục Thuế Cần Thơ nêu.

Công ty In tổng hợp Cần Thơ trước đây được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ (cũ) cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư; trong đó có nội dung “miễn tiền thuê đất 13 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất.” Trên cơ sở đó, Cục Thuế Cần Thơ đã ban hành các quyết định miễn tiền thuê đất 13 năm (14/5/2001-14/5/2014) đối với công ty.

Tuy nhiên, năm 2019, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán chuyên đề về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017 tại Cần Thơ.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho biết việc miễn tiền thuê đất theo ưu đãi đầu tư tại công ty chưa phù hợp với quy định tại Nghị định 51/1999/NĐ-CP và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Kiểm toán Nhà nước, thay vì chỉ được miễn tiền thuê đất 10 năm thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ cấp giấy chứng nhận cho phép miễn tiền thuê đất 13 năm, làm tăng số tiền được miễn, giảm tạm tính hơn 1,2 tỷ đồng…

Từ đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo Cục Thuế Cần Thơ kiểm tra, rà soát việc miễn tiền thuê đất của công ty và báo cáo Kiểm toán Nhà nước kết quả thực hiện.

Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ được thành lập ngày 31/1/1977 với ngành nghề in ấn các loại sách giáo khoa, báo chí, tập san, tạp chí, vé số kiến thiết, hóa đơn, biên lai, hồ sơ, biểu mẫu quản lý, nhãn hiệu, bao bì và kinh doanh vật tư ngành in phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau nhiều lần đổi tên, thực hiện chủ trương về cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 16/1/2006, Xí nghiệp In Tổng hợp Cần Thơ tiến hành Đại hội cổ đông, chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ theo Quyết định số 4044/QĐ. Ủy ban Nhân dân ngày 6/12/2005 của Ủy ban Nhân dân Cần Thơ cho đến nay.

Trước đó, ngày 29/12, Văn phòng Tổng cục Thuế có Tờ trình gửi lãnh đạo Tổng cục Thuế, các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế Cần Thơ kiến nghị nắm bắt thông tin, xử lý vấn đề được báo chí phản ánh./.

