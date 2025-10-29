Thế giới

Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ tập trung vào nhiều chủ đề nóng

Cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực thu hẹp bất đồng và hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Washington DC., ngày 25/8/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Washington DC., ngày 25/8/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngày 29/10 đã hội đàm song phương tại thành phố Gyeongju, bên lề các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này trong vòng hai tháng qua.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực thu hẹp bất đồng và hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương vốn đạt được khung từ tháng 7.

Theo thỏa thuận, Seoul sẽ đầu tư 350 tỷ USD để đổi lấy việc Washington giảm mức “thuế đối ứng” từ 25% xuống còn 15%.

Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận này “gần như được hoàn tất,” song ông Lee Jae Myung lại lưu ý hai bên vẫn còn khác biệt về quy mô, phương thức và lộ trình đầu tư.

Ông Trump khẳng định không thể sắp xếp cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm Hàn Quốc trong tuần này, qua đó chấm dứt những đồn đoán về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ cho phép Seoul sở hữu nhiên liệu dùng cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời kêu gọi Washington ủng hộ việc Hàn Quốc được phép tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hoặc làm giàu urani./.

