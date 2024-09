Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của "Beetlejuice Beetlejuice" tiếp tục hút khách tới rạp

Bộ phim hài kinh dị "Beetlejuice Beetlejuice" của Warner Bros. Pictures đã giữ vững vị trí số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ trong 3 tuần liên tiếp, với doanh thu ước tính đạt 26 triệu USD trong cuối tuần vừa qua.

Bộ phim do Tim Burton đạo diễn đã thu về tổng cộng 226,8 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số 329,7 triệu USD.

Đây là phần tiếp theo của bộ phim kinh điển năm 1988, với sự trở lại của dàn diễn viên chính Michael Keaton, Winona Ryder và Catherine O'Hara, cùng với những gương mặt mới như Jenna Ortega và Willem Dafoe. Sự hài hước và những yếu tố rùng rợn của bộ phim đã tiếp tục thu hút khán giả đến rạp.

Phần phim mới tiếp tục xoay quanh nhân vật chính "Beetlejuice" do Michael Keaton thủ vai, khiến khán giả cười lăn lộn trong phần đầu.

Lần này, Beetlejuice lại gặp phải một loạt tình huống dở khóc dở cười và đặc biệt kinh dị khi anh buộc phải đối đầu với một thế lực siêu nhiên khác trong một cuộc phiêu lưu không thể tưởng tượng nổi.

Sự kết hợp giữa các nhân vật cũ và mới đã tạo nên một trải nghiệm phim ảnh phong phú và hấp dẫn.

Đạo diễn tài ba Tim Burton tiếp tục mang đến cho khán giả một thế giới kỳ ảo, đầy màu sắc và phong cách mà chỉ ông mới có thể tạo ra. Các yếu tố thiết kế ấn tượng và âm thanh ma mị đều là những điểm nhấn không thể bỏ qua của bộ phim này.

Với những đánh giá tích cực từ cả giới phê bình và khán giả, "Beetlejuice Beetlejuice" không chỉ làm sống dậy ký ức về phần phim đầu tiên, mà còn khẳng định sức hấp dẫn bền bỉ của bộ phim.

Tim Burton và dàn diễn viên đã thành công trong việc tạo ra một sản phẩm giải trí đáng nhớ, tiếp tục duy trì sức hút và sự kỳ diệu của thế giới siêu nhiên mà họ đã xây dựng.

Trong dịp cuối tuần qua, bộ phim hoạt hình khoa học viễn tưởng "Transformers One" của Paramount và Hasbro cũng đã ra mắt và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ với doanh thu 25 triệu USD.

Bộ phim này khai thác nguồn gốc của nhân vật Optimus Prime, với sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên kỳ cựu như Chris Hemsworth và Scarlett Johansson. Tính đến nay, "Transformers One" đã thu về 39 triệu USD toàn cầu.

Bộ phim kinh dị tâm lý "Speak No Evil" của Universal và Blumhouse cũng ghi nhận doanh thu 5,9 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu, đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong tuần qua.

Tháng 9 đang trôi qua khá yên ả tại các rạp chiếu Bắc Mỹ. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự báo tình hình này sẽ sớm thay đổi với sự ra mắt của những bộ phim lớn như "Joker: Folie à Deux" vào ngày 4/10 tới.

Các chuyên gia nhận định rằng khoảng 47% doanh thu phòng vé hiện tại đến từ "Beetlejuice Beetlejuice," qua đó cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ phim này.

Top 10 phim đạt doanh thu phòng vé lớn nhất tuần qua tại Bắc Mỹ

1. Beetlejuice Beetlejuice - 26 triệu USD

2. Transformers One - 25 triệu USD

3. Speak No Evil - 5,9 triệu USD

4. Never Let Go - 4,5 triệu USD

5. Deadpool & Wolverine - 3,9 triệu USD

6. The Substance - 3,1 triệu USD

7. Am I Racist? - 2,5 triệu USD

8. Reagan - 1,7 triệu USD

9. JUNG KOOK: I AM STILL - 1,4 triệu USD

10. Alien Romulus - 1,3 triệu USD.