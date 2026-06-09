Cuộc thi viết Trang sách và mái trường: Giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Lễ phát động Cuộc thi viết về “Trang sách và mái trường” vừa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phố hợp với Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn ra ngày 9/6, tại Hà Nội.

Cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú.

Thông qua các tác phẩm văn học, ban tổ chức mong muốn khơi dậy tình yêu học tập, lan tỏa văn hóa đọc, truyền cảm hứng đổi mới giáo dục và kết nối những câu chuyện đẹp về thầy cô, học sinh, phụ huynh, người làm giáo dục cũng như những người âm thầm đồng hành cùng sự nghiệp trồng người.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay trong suốt 70 năm qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không chỉ làm nhiệm vụ xuất bản sách học mà còn góp phần xây dựng văn hóa đọc, khuyến học, khuyến tài và nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong xã hội.

Theo ông Tiến Thanh, giá trị của một đơn vị làm sách không chỉ nằm ở số lượng đầu sách được xuất bản. Giá trị ấy còn nằm ở những gì sách để lại trong tâm hồn con người.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Mỗi con người trưởng thành đều mang theo trong mình một mái trường. Mỗi mái trường đều có những trang sách. Và trong những trang sách ấy luôn có bóng dáng của những con người đã âm thầm gieo hạt cho tương lai. Tôi hy vọng rằng từ cuộc thi này, những câu chuyện đẹp ấy sẽ được kể lại. Không chỉ cho hôm nay mà còn cho nhiều năm sau nữa. Để khi một thế hệ mới mở những trang sách mới, họ vẫn có thể nhận ra ở đó tình yêu học tập, tình yêu con người và tình yêu đất nước đã được truyền lại từ những thế hệ đi trước,” ông Nguyễn Tiến Thanh nói.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại gồm: truyện ngắn, thơ và tản văn. Nội dung tác phẩm hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ; khuyến khích góc nhìn mới, cách viết sáng tạo, giàu cảm xúc và phản ánh đa dạng đời sống học đường trên mọi miền đất nước.

Tác phẩm dự thi viết về nhà trường Việt Nam trong ký ức, hiện tại và tương lai; về thầy cô giáo, học sinh, bạn bè, phụ huynh, cán bộ quản lý giáo dục, người làm sách giáo dục; về sách giáo khoa, văn hoá đọc, tri thức, đổi mới giáo dục, chuyển đổi số trong giáo dục, khát vọng học tập, tình yêu thương, sự trưởng thành, tinh thần phụng sự cộng đồng...

Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn thông tin về cuộc thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn cho biết ngoài ba giải Nhất của các thể loại truyện ngắn, thơ và tản văn, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, ban tổ chức quyết định dành thêm giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cho tác phẩm hoặc cụm tác phẩm thực sự nổi trội, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật xuất sắc. Các giải thưởng khác, ban tổ chức sẽ căn cứ thực tiễn cuộc thi và có thông báo sau.

Trong khuôn khổ cuộc thi, ban tổ chức dự kiến tổ chức các trại viết tại miền Bắc và miền Nam nhằm hỗ trợ một số tác giả (có đủ điều kiện về đề cương tác phẩm dự thi, được lựa chọn tham dự trại viết) hoàn thiện tác phẩm, tạo không gian giao lưu nghề viết và lan tỏa cảm hứng sáng tạo văn học về giáo dục.

Cuộc thi viết về “Trang sách và mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9/6/2026 đến ngày 30/4/2027. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trao giải và có cơ hội được biên tập, xuất bản thành sách/tuyển tập phục vụ đông đảo bạn đọc.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: trangsachmaitruong@nxbgd.vn; bản giấy gửi về Ban Truyền thông – Đối ngoại, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số 81 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết và thể lệ cuộc thi được đăng tải trên website (www.nxbgd.vn) và fanpage (facebook.com/nxbgdvn.veph) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam./.

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