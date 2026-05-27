Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù

Sau 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 27/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tòa tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù và 6 bị cáo gồm: Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) 7 năm tù; Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế), Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế), Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) và Hoàng Xuân Hiệp (Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) đều bị phạt 3 năm tù về cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (theo quy định tại Điều 219, khoản 3 - Bộ luật Hình sự).

Hai bị cáo thuộc Bộ Y tế gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ” (theo quy định tại Điều 354, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự), tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Thắng là 30 năm tù; Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ,” tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Tuấn là từ 25 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng) bị Tòa tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự).

Bản án sơ thẩm nêu rõ, quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra.

Điều này khiến 2 dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước, với tổng số hơn 803 tỷ đồng.

Cụ thể, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng khi thực hiện các hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; chi tiền cho 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2) trong thời gian tạm dừng thi công và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định.

Ngoài ra, quá trình thực hiện 2 dự án nêu trên, bị cáo Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) còn tạo điều kiện không chính đáng để một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Qua đó, bị cáo Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Bị cáo Thắng bị xác định nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng.

Khi bị cáo Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Bị cáo này bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng.

Liên quan đến sai phạm tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) đã lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD khi hứa hẹn sẽ can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý và sử dụng tài sản của Nhà nước; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thất thoát, lãng phí tài sản rất lớn, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước. Đây cũng là một vụ án điển hình về hành vi gây lãng phí nguồn vốn được sớm đưa ra xét xử.

Tòa cấp sơ thẩm cho rằng phải áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để bảo đảm răn đe và phòng ngừa chung; đồng thời cũng củng cố lòng tin của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước và thể hiện quyết tâm trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm về kinh tế, tham nhũng, lãng phí.

Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện theo nhiều nhóm tội khác nhau, các bị cáo phạm nhiều tội. Vụ án có tính chất đồng phạm với vị trí, vai trò khác nhau nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm tương ứng với vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của mình và hậu quả gây ra thất thoát, lãng phí xảy ra.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng được Tòa xác định là người có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, được Bộ Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý và tổ chức triển khai hai dự án theo quy định.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cũng là đơn vị có vai trò quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình triển khai thực hiện hai dự án mà bị cáo Thắng là người giữ vị trí Giám đốc.

Quá trình triển khai dự án, bị cáo Thắng đã có nhiều sai phạm trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện dẫn đến hậu quả hai dự án bị đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo Thắng còn nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng... Vì vậy, bị cáo Thắng bị Tòa xác định là có vai trò chính trong vụ án và phải chịu trách nhiệm hình phạt cao hơn các bị cáo khác và phải bị tổng hợp hình phạt của nhiều tội.

Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, Hội đồng xét xử xác định bị cáo đóng vai trò tham mưu, tham gia tích cực cho Nguyễn Chiến Thắng thực hiện các sai phạm từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn thực hiện dự án.

Đến khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, bị cáo vẫn tiếp tục thực hiện các sai phạm mà Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ đạo dẫn đến hai dự án bị đình trệ, gây thất thoát lãng phí 803 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn nhận hối lộ hơn 12 tỷ đồng, trong đó có 7,7 tỷ đồng được xét xử trong vụ án này. Vì vậy bị cáo được xác định có vai trò sau bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và phải bị tổng hợp hình phạt của nhiều tội.

Tòa đánh giá cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tuy không trực tiếp thực hiện gây ra hậu quả lãng phí đối với hai dự án, nhưng có sai phạm trong phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu… Những phê duyệt này của bị cáo là cơ sở để bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo thực hiện dẫn đến nhiều sai phạm khác, làm 2 dự án bị đình trệ, gây thất thoát lãng phí 803 tỷ đồng./.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm án tối đa cho các bị cáo Bị cáo Kim Tiến xin Hội đồng xét xử xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo tuổi cao, sức khỏe kém và có nhiều đóng góp cho ngành.

​