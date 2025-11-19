Cựu Thủ tướng Bỉ được bổ nhiệm là Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 18/11 đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo vào cương vị Giám đốc điều hành Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục này đã nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối, ngoại trừ lá phiếu trắng từ Nga.



Ông De Croo được Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đề cử từ tháng 10/2024 và sẽ kế nhiệm ông Achim Steiner, người giữ cương vị này từ năm 2017 và được tái bổ nhiệm vào năm 2021.

Chức vụ mới của ông De Croo được xem là một trong những vị trí cấp cao nhất trong hệ thống Liên hợp quốc, đồng thời đi kèm trách nhiệm Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Phó Chủ tịch Nhóm Phát triển Bền vững, cơ quan điều phối hoạt động phát triển trên toàn cầu.



UNDP - đặt trụ sở tại New York - là tổ chức chủ chốt của Liên hợp quốc trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo, thu hẹp bất bình đẳng, hỗ trợ khả năng thích ứng khí hậu và thúc đẩy quản trị hiệu quả.

Với hơn 23.000 nhân viên và ngân sách thường niên khoảng 5 tỷ USD, đây là cơ quan phát triển lớn nhất của Liên hợp quốc, kết nối chính phủ các nước, khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.



Ngay sau khi được thông qua, ông De Croo bày tỏ lời cảm ơn tới các quốc gia thành viên trên nền tảng X, nhấn mạnh rằng đầu tư cho phát triển là nền tảng của hòa bình và bảo vệ hành tinh. Ông cam kết sẽ làm việc theo tinh thần lắng nghe và hợp tác, hướng tới những kết quả cụ thể và đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau.”



Việc bổ nhiệm ông De Croo đánh dấu một giai đoạn lãnh đạo mới cho UNDP, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với chênh lệch phát triển, biến đổi khí hậu và nhiều thách thức toàn cầu đòi hỏi sự phối hợp hành động mạnh mẽ hơn./.

Liên hợp quốc họp khẩn về tình tình bạo lực tình dục, cướp bóc, tấn công ở Sudan Liên hợp quốc xác nhận đã có ít nhất 25 phụ nữ bị hãm hiếp tập thể sau khi các tay súng RSF tiến vào nơi trú ẩn dành cho những người di tản gần Đại học El-Fasher ở phía Tây thành phố.