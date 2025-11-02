Đà Nẵng: Bắt được nghi phạm người Trung Quốc bỏ trốn khi điều trị tại bệnh viện

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2/11, đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ở địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), cách nơi đối tượng bỏ trốn khoảng hơn 5km.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 2/11, đối tượng Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã bỏ trốn nhân lúc điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã lập tức huy động lực lượng truy bắt đối tượng.

Theo cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng, đối tượng Li Shang Ze đang bị tạm giam tại địa phương liên quan vụ án bắt giữ người trái pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng vòng truy bắt tại khu vực xung quanh bệnh viện và trên địa bàn thành phố với tinh thần quyết liệt và chủ động, nhằm đưa nghi phạm về xử lý trước pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và sự an toàn của người dân; đồng thời, phát thông báo cảnh giác đến người dân nếu phát hiện đối tượng lập tức báo cho cơ quan chức năng gần nhất./.

