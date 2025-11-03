Đà Nẵng chi 210 tỷ đồng khắc phục thiên tai, Hà Tĩnh ngập diện rộng

Sáng 3/11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài gây ra tại khu vực miền Trung, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã quyết định chi 210 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho các xã, phường nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, tình trạng ngập lụt diện rộng khiến hơn 18.000 học sinh vẫn phải tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường để hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1).

Đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở, ngập lụt diện rộng, thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Thành phố quyết định hỗ trợ khẩn cấp 210 tỷ đồng cho 72 xã, phường, nhằm cấp trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khôi phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Trong khi đó, tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lũ kéo dài nhiều ngày khiến nhiều trường học bị ngập sâu, đường sá chia cắt, làm gián đoạn việc học của hàng chục nghìn học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, đến sáng 3/11, toàn tỉnh còn 18.464 học sinh chưa thể đến trường do ảnh hưởng mưa lũ. Trong đó, khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở có 28 trường với 13.417 học sinh; khối trung học phổ thông có 3 trường với 3.528 học sinh; các trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở trung cấp, cao đẳng có hơn 1.500 học viên vẫn phải tạm nghỉ học.

Ngành giáo dục địa phương yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động thông tin, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh, đồng thời chuẩn bị phương án dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp để sớm tổ chức dạy học trở lại khi điều kiện cho phép.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, từ đêm 29/10 đến ngày 3/11, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, địa bàn đã có mưa to đến rất to, đặc biệt tại khu vực đồng bằng ven biển phía Nam. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng, buộc các địa phương phải sơ tán hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn.

Cụ thể, xã Cẩm Duệ đã sơ tán 795 hộ với 1.395 người; xã Cẩm Bình sơ tán 560 hộ với 1.880 người; phường Hà Huy Tập sơ tán 225 hộ với 397 người. Toàn tỉnh hiện vẫn còn 5.377 ngôi nhà bị ngập, trong đó riêng xã Cẩm Duệ có 2.434 nhà, xã Cẩm Bình 2.184 nhà, xã Cẩm Xuyên 227 nhà và phường Hà Huy Tập 520 nhà. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã vẫn đang bị ngập sâu, giao thông chia cắt cục bộ./.

Thành phố Đà Nẵng mưa lớn, nước trên sông Vu Gia-Thu Bồn lên nhanh Rạng sáng 3/11, các địa bàn tại Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng.