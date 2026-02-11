Đà Nẵng đẩy nhanh tái định cư cho dự án đường hơn 2.000 tỷ đồng

Để công trình đường nối từ tuyến đường ven biển Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn với Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1A thi công hoàn thành vào quý 4/2026, ách tắc mặt bằng cần được tháo gỡ với việc ưu tiên tập trung giải quyết tái định cư ổn định cuộc sống cho người dân.

Theo phê duyệt ban đầu, công trình đường nối từ tuyến đường ven biển Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn với Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1A thuộc thành phần 2 của Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công).

Công trình có tổng kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng, chiều dài công trình 23,13km đi qua 5 xã gồm Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng An, Duy Nghĩa.

Công trình này ảnh hưởng đến 861 hộ dân; trong đó phải giải tỏa trắng 61 hộ, với dự kiến nhu cầu bố trí 98 lô đất tái định cư. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Để hoàn thành công trình trong năm 2026, chủ đầu tư kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã có dự án đi qua bàn giao dứt điểm 1,2km chiều dài mặt bằng đất nông nghiệp còn lại vào cuối tháng 1/2026.

Về tái định cư, trong quý 1/2026 hoàn thành bố trí đất ở cho 9 hộ dân bị giải tỏa trắng tại xã Thăng Điền vào khu tái định cư Kế Xuyên đã hoàn thành, đủ điều kiện để bố trí an cư cho người dân.

Các bên liên quan phối hợp, khẩn trương đầu tư xây dựng các khu tái định cư Hiền Lương, Ngọc Sơn Đông, Nhơn Bồi hiện diện trên thực địa vào quý 2, kịp thời bố trí đất ở để người dân bàn giao mặt bằng thi công.

Hiện nay, chủ đầu tư mới nhận bàn giao mặt bằng với tổng chiều dài 18,4km. Liên danh nhà thầu thi công hoàn thành được 3/4 công trình cầu; 75/104 cống thoát nước ngang đường; thảm bêtông nhựa mặt đường dài 6,6km.

Ngoài ra, đơn vị thi công đắp xong 4,6km mặt đường cấp phối đá dăm và đang chờ thời tiết thuận lợi để thảm bê tông nhựa. Nhà thầu đang tiếp tục triển khai làm nền đường trên các đoạn tuyến dài khoảng 6,5km. Tổng sản lượng xây lắp đạt 208/492 tỷ đồng (tỷ lệ 42%).

Nguyên nhân giá trị khối lượng chưa đạt kế hoạch đề ra ngoài thời tiết không thuận lợi cho đại công trường ngoài trời và nguyên vật liệu khan hiếm, chủ đầu tư cho biết cốt yếu vẫn là công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc.

Đơn cử, có đoạn đã bàn giao mặt bằng dài 0,8km nhưng chưa thể triển khai thi công do đường tiếp cận vào công trường bị “vây” bởi các vị trí chưa được giải tỏa.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, cho biết hiện nay trong tổng chiều dài tuyến còn 4,7km chưa được khai thông mặt bằng. Trong đó, đất nông nghiệp còn vướng 1,2km với 45 thửa; ách tắc mặt bằng liên quan đến đất ở và nhà ở cần phải giải tỏa, bố trí tái định cư dài 3,5km.

Nguyên do là việc xác định vị trí quỹ đất để tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa nằm trong phạm vi nút giao với Quốc lộ 14E cũ kéo dài; thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư Nhơn Bồi, Ngọc Sơn Đông, Hiền Lương còn chậm.

Trong chuyến kiểm tra thực tế công trình vào những ngày cuối năm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh công trình đường nối từ tuyến Võ Chí Công đi khu công nghiệp Đông Quế Sơn với Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1A là một trong những dự án trọng điểm, liên kết với trục giao thông chiến lược ven biển của thành phố kéo dài từ Bắc vào Nam. Chính vì vậy, các cấp, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần phải giải quyết nhanh bài toán về mặt bằng và thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, bảo đảm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng.

Việc sớm hoàn thành tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương phía Nam thành phố.

Bí thư Thành ủy lưu ý trong giải phóng mặt bằng cần xây dựng phương án tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ và vận dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách bồi thường theo quy định, với tinh thần áp dụng mức tốt nhất cho người dân. Nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các nhà thầu cần tập trung nhân lực, vật lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để bảo đảm tiến độ./.