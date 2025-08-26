Đà Nẵng: Huy động lực lượng tìm kiếm cháu bé 3 tuổi mất tích gần sông Yên

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cho biết đến 12 giờ ngày 26/8, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu bé 3 tuổi bị mất tích gần sông Yên.

Hàng trăm người gồm các lực lượng chức năng và người dân đang phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/8, cháu T.A.N (3 tuổi, trú xã Hòa Tiến cũ, thành phố Đà Nẵng) đi cùng bà ngoại ra vườn nhà gần sông Yên (xã Hòa Vang) để chơi. Sau đó, cháu bé bất ngờ mất tích. Gia đình đã trình báo sự việc đến Công an xã Hòa Vang.

Ngay trong đêm, lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm trên sông và khu vực lân cận.

Theo thông tin từ gia đình, lực lượng chức năng dự đoán khả năng cháu bé bị rơi xuống sông nên đã triển khai tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa thấy cháu.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai./.

