Đà Nẵng: Liên tiếp ngăn chặn các trường hợp sinh viên bị 'bắt cóc online'

Ngày 7/10, Công an phường Hương Trà (thành phố Đà Nẵng) thông tin đơn vị vừa phát hiện và ngăn chặn một vụ “bắt cóc online" - một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang có xu hướng gia tăng nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua việc thao túng tâm lý nạn nhân trên không gian mạng.

Theo Công an phường Hương Trà, lực lượng chức năng phát hiện một nữ sinh viên đang theo học tại một trường cao đẳng liên tục gọi điện về nhà để xin chuyển số tiền lớn.

Công an xác định nữ sinh T.H.L (sinh năm 2007, trú tại xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) bị một đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện, thông báo rằng: "L. liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu em phải chứng minh mình không liên quan đến vụ việc, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng."

Đối tượng yêu cầu L. tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn, không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai, kể cả người thân, nếu không “sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng."

Bằng những lời đe dọa và áp lực tâm lý, kẻ gian khiến nữ sinh hoang mang, lo sợ và hoàn toàn bị khống chế về tinh thần. Đồng thời, đối tượng yêu cầu L. thuê một khách sạn tốt nhất để làm việc qua mạng với phía "công an."

Nghe theo hướng dẫn của nhóm đối tượng, L. đến thuê phòng tại khách sạn M.T để tham gia buổi "làm việc" trực tuyến qua Zoom.

Trong suốt nhiều giờ, khoảng 6-7 người mặc trang phục công an xuất hiện trên màn hình, liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý, khiến L. hoang mang, lo sợ.

Nhóm đối tượng yêu cầu L. di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục “làm việc” với một số người khác, song L. từ chối.

Các đối tượng khai thác tâm lý của L. và biết em đang không muốn học chuyên ngành hiện tại mà có ý định chuyển sang học một chuyên ngành khác phù hợp với sở thích cá nhân.

Từ đó, chúng từng bước thao túng, dẫn dụ nạn nhân vào kế hoạch lừa đảo đi du học tại Nhật Bản và yêu cầu em phải kiếm đủ số tiền 300 triệu đồng chuyển vào tài khoản để làm visa.

Các đối tượng tiếp tục yêu cầu L. gọi điện về cho gia đình để xin tiền và chuyển cho chúng. L. rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ nên liên tục gọi điện về xin gia đình chuyển tiền theo yêu cầu của nhóm lừa đảo.

Tối 5/10, Công an phường Hương Trà đã kịp thời phát hiện và tìm thấy L. tại khách sạn M.T trong tình trạng hoảng sợ, tinh thần bất ổn.

Công an đã nhanh chóng trấn an, ổn định tâm lý cho L., xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện, Công an phường Hương Trà đã liên hệ với gia đình và hỗ trợ đưa L. trở về an toàn.

Trước đó, Công an phường Hòa Khánh đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng cực kỳ tinh vi, giải cứu thành công một nữ sinh viên.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/9, mẹ của nữ sinh B. (sinh năm 2007, quê Hà Nội) bất ngờ nhận được tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người."

Cùng thời điểm, B. bị một nhóm đối tượng giả danh công an gọi video, đưa ra “hồ sơ vụ án” giả mạo và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để “chứng minh trong sạch."

Chúng buộc nạn nhân thuê nhà nghỉ ở một mình, dựng kịch bản “trúng tuyển du học” để che mắt người thân. Trong tâm lý hoảng loạn, B. đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 556.438 đồng trong tài khoản cá nhân vào tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh đã nhanh chóng xác minh. Chỉ trong thời gian ngắn, đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã kịp thời truy tìm và giải cứu nữ sinh B. an toàn tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê.

Những vụ việc trên là lời cảnh báo nghiêm khắc tới người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người cao tuổi - đối tượng dễ bị tội phạm mạng thao túng tâm lý. Đây là hình thức lừa đảo kết hợp yếu tố tâm lý học tội phạm, đánh vào nỗi sợ hãi, sự cả tin và thiếu hiểu biết pháp luật của nạn nhân.

Các đối tượng thường dựng sẵn kịch bản, xen kẽ giữa đe dọa và dỗ dành, khiến nạn nhân tin tưởng tuyệt đối, làm theo mọi chỉ dẫn.

Cơ quan công an khuyến cáo công an không bao giờ gọi điện hay yêu cầu người dân chuyển tiền để phục vụ điều tra vụ án. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn xưng danh công an, viện kiểm sát, tòa án…, người dân cần giữ bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và báo ngay cho lực lượng chức năng gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời./.

Vì sao học sinh, sinh viên dễ dính bẫy "bắt cóc online"? Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả danh công an “bắt cóc online.” Mặc dù đã được tuyên truyền cảnh giác với thủ đoạn này tuy nhiên vẫn mắc bẫy.