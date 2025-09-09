Đà Nẵng: Nhiều xã, phường qua 21 ngày không phát sinh dịch tả lợn châu Phi

Chiều 9/9, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y thành phố Đà Nẵng Đặng Ngọc Sơn cho biết, thành phố Đà Nẵng hiện có 9 xã, phường gồm Phước Trà, Phước Hiệp, Trà Đốc, Phú Ninh, Nam Trà My, Trà Tân, Đông Giang, Trà My và phường Liên Chiểu có dịch bệnh tả lợn Châu phi đã qua 21 ngày nhưng không phát sinh thêm trường hợp mắc bệnh mới.

Theo quy định, địa phương nào có dịch bệnh tả lợn Châu Phi trước đó nhưng qua 21 ngày, không có thêm trường hợp nào phát sinh mới, địa phương đó được coi như hết dịch.

Ngoài số xã, phường qua 21 ngày không phát sinh lợn bị dịch bệnh tả lợn châu Phi nói trên, thành phố Đà Nẵng có các xã, phường gồm phường Hòa Khánh qua 20 ngày, xã Tam Mỹ qua 19 ngày, xã Sông Kôn qua 17 ngày, xã Núi Thành, xã Khâm Đức qua 16 ngày và xã Hòa Vang qua 15 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh tả lợn Châu phi.

Đến nay thành phố Đà Nẵng có 16 địa phương đã thực hiện công bố dịch bệnh tả lợn Châu Phi gồm Xã Xuân Phú (công bố dịch ngày 16/7), Phú Thuận (18/7), Trà My (24/7), Quế Sơn Trung (29/7), Sơn Cẩm Hà (29/7), An Thắng (30/7), Phước Trà (31/7), Điện Bàn Tây (30/7), Trà Đốc (4/8), Quế Phước (5/8), Thạnh Mỹ (5/8), Trà Tân (7/8), Tây Hồ (7/8), Nam Giang (11/8), Hòa Tiến (12/8), La Êê.

Lũy kế đến ngày 9/9, tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 30.928 con, trọng lượng tiêu hủy là hơn 1 triệu kg.

Theo Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y thành phố Đà Nẵng Đặng Ngọc Sơn, để phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi, Chi cục Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đã xuất cấp 12.975 lít hóa chất cho xã Xuân Phú, Thăng Trường, Quảng Phú, Tiên Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sông Kôn, Quế Phước.

Mặt khác, do dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Chi cục Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn các địa phương xử lý lợn mắc bệnh theo quy định, hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh cơ giới, thu gom phân rác, ủ hoặc đốt.

Đồng thời tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường khu vực có lợn mắc bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chỉ tái đàn khi đảm bảo các điều kiện theo quy định./.

