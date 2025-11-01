Đà Nẵng: Sạt lở vùi lấp khu dân cư, người dân may mắn thoát nạn

Ngày 1/11, ông Briu Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, xác nhận địa phương vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư thôn Atếêp trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, rất may mắn không có thiệt hại về người.

Theo ông Quân, khu dân cư bị ảnh hưởng có khoảng 10 hộ với khoảng 40 người dân sinh sống tại thôn Atếêp.

Sự cố sạt lở đã khiến bùn đất từ trên núi trượt xuống, vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, gây hư hỏng nhà cửa, trường học và tài sản của người dân.

Chủ tịch xã A Vương nhận định mức độ nghiêm trọng của vụ sạt lở “không khác gì trận sạt lở ở làng Nủ (Lào Cai) trước đây.”

Ông Briu Quân cho biết, nhờ sự chủ động nhận diện sớm rủi ro của lãnh đạo xã và thôn, toàn bộ người dân đã được di chuyển kịp thời về vị trí cao hơn, ở tạm nhà người thân trước khi sự cố xảy ra.

Chính nhờ hành động này mà toàn bộ người dân đã thoát khỏi nguy hiểm, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngoài vụ sạt lở lớn tại Atếêp, xã A Vương còn ghi nhận hàng loạt vụ sạt lở lớn nhỏ khác, làm hư hỏng rất nặng hạ tầng giao thông trục chính và trục phụ đi các thôn. Hiện tại, do đường lên xã bị cô lập nên các mặt hàng thiết yếu cũng đang trở nên khan hiếm.

Chủ tịch xã A Vương cho biết, đường vào thôn Atếêp từ đường Hồ Chí Minh chỉ khoảng 4-5 km, nhưng do sạt lở nhiều nên việc đi bộ mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Trước tình hình đường sá chia cắt, xã đang khẩn trương lên kế hoạch tiếp tế. Dự kiến ngày mai (2/11), xã sẽ phân công lực lượng cõng mì tôm vào tiếp tế người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN vào chiều ngày 1/11 trên tuyến Quốc lộ 14G đường Hồ Chí Minh phía Tây đi các xã miền núi phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng, có hàng chục điểm sạt lở gây chia cắt.

Tại Km433+620, đường Hồ Chí Minh có điểm sạt lở lớn, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường gây chia cắt giữa xã Đông Giang và A Vương.

Hiện nay, Hạt Quản lý đường bộ Đông-Tây Giang, Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam-Đà Nẵng đang huy động nhiều máy móc cơ giới san gạt, giải phóng bùn đất sớm khôi phục lưu thông, khắc phục sự chia cắt giữa hai xã./.

Quảng Ngãi: Hoàn tất di dời 27 hộ dân khỏi khu vực sạt lở núi ThatXo Chính quyền xã Tây Trà, Quảng Ngãi, đã di dời 27 hộ dân khỏi khu vực sạt lở núi ThatXo sau nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng đe dọa an toàn người dân.