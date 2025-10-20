Đà Nẵng tiếp tục cử công chức, viên chức hỗ trợ các địa phương

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng quyết định tăng cường 87 công chức, viên chức về địa phương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp.

Thời gian tăng cường không quá 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/10.

Công chức, viên chức được cử tăng cường về địa phương chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định, quy chế, kế hoạch của Sở và cơ quan, đơn vị, địa phương được cử đến công tác.

Các công chức, viên chức có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương thực hiện, kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp; hỗ trợ tháo gỡ vấn đề phát sinh và báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo.

Bên cạnh đó, các công chức, viên chức thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng và báo cáo tổng hợp cuối đợt tăng cường gửi đơn vị trực tiếp quản lý để tổng hợp, làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm cho các đợt tiếp theo và báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng Trần Quốc Hùng cho biết những chính sách, quy định mới sau một thời gian ngắn thi hành, các địa phương đã gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong tổ chức triển khai, cụ thể về xác định thẩm quyền cũng như vấn đề nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình thực hiện.

Ông Trần Quốc Hùng khẳng định quan điểm của Sở là "cầm tay chỉ việc nhưng không làm thay" khi cử cán bộ tăng cường trực tiếp xuống địa phương hướng dẫn, tập huấn, giải quyết thủ tục đất đai, lâm nghiệp và nông nghiệp.

Trước đó, ngày 15/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã cử 75 cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở về hỗ trợ chính quyền các xã, phường trong lĩnh vực quản lý đất đai trong thời gian 3 tháng.

Các cán bộ được phân công tăng cường về Ủy ban Nhân dân các xã, phường hướng dẫn cán bộ, công chức xã, phường giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai.

Sau hơn 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Đà Nẵng đã có những kết quả tích cực, bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt và được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn bộc lộ một số khó khăn như, thiếu cán bộ chuyên môn sâu, vướng mắc trong phân định thẩm quyền các dự án chuyển tiếp và vấn đề kỹ thuật liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin.../.

Làn sóng cán bộ biệt phái về cơ sở: 'Cú hích' cho vận hành chính quyền 2 cấp Làn sóng biệt phái cán bộ về cơ sở không chỉ là một đợt tăng cường nhân lực, mà sẽ còn là một cơ hội để rèn luyện đội ngũ, thay đổi tư duy và xây dựng một nền hành chính hiệu quả, gần dân, sát dân.