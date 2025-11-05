Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cho thuê tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, đánh bạc

Một đường dây cho thuê tài khoản mạng xã hội để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc qua mạng vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh triệt xóa.

Cụ thể, vào lúc 10 giờ ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra tại trụ sở Công ty Vietbot (địa chỉ 53 Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 26 đối tượng, trong đó Đào Xuân Hoàng (sinh năm 1993, trú tỉnh Đắk Lắk) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm của Hoàng đã sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và sim điện thoại không chính chủ, tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo... để hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc thuê, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Kiểm tra tại 2 căn nhà do nhóm đối tượng thuê để hoạt động, lực lượng công an tiếp tục phát hiện 22 đối tượng đang sử dụng 26 máy tính để bàn, 26 CPU. Riêng phòng điều khiển trung tâm có tới 78 CPU kết nối với 169 thiết bị đăng nhập và 2.000 điện thoại di động.

Qua trích xuất dữ liệu ban đầu, một số tài khoản mạng xã hội của Đào Xuân Hoàng và đồng bọn cho thuê, xác định nhóm đối tượng thuê sử dụng hiện nay hầu hết là nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Phòng An ninh mạng xác định doanh thu mỗi tháng của Công ty Vietbot khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang trích xuất dữ liệu trong các thiết bị điện tử, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

