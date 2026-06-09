Đại biểu Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN tham quan các di sản của Hà Nội

Trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN năm 2026, ngày 9/6, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tham quan, khảo sát thực tế tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám dành cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham gia chương trình có lãnh đạo nhiều địa phương trong khu vực ASEAN như Luang Prabang và Vientiane (Lào); Siem Reap và Preah Sihanouk (Campuchia); Yangon và Mandalay (Myanmar); Bangkok (Thái Lan); Dili và Baucau-Manufahi (Timor-Leste); Sumedang (Indonesia); cùng đại diện các tổ chức nghiên cứu quốc tế, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, các đại biểu đã tham quan Cổng thành Đoan Môn, tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của kinh đô Thăng Long qua các thời kỳ tại các không gian trưng bày chuyên đề; tham quan Thềm Rồng điện Kính Thiên - trung tâm quyền lực của Hoàng thành qua nhiều triều đại phong kiến Việt Nam; Nhà và Hầm D67 - di tích gắn với những quyết sách quan trọng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn cũng thưởng thức chương trình nghệ thuật múa rối nước truyền thống, một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Việt Nam.

Tiếp đó, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, các đại biểu tham quan Khu Nhập Đạo, Khuê Văn Các - biểu tượng văn hóa của Thủ đô Hà Nội; Vườn bia Tiến sỹ, nơi lưu giữ 82 bia đá ghi danh những người đỗ đại khoa dưới các triều đại phong kiến Việt Nam và đã được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đoàn cũng tìm hiểu không gian trưng bày Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, tham quan Khu Thái Học và trải nghiệm trưng bày “Sỹ tử,” qua đó hiểu thêm về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và nền văn hiến lâu đời của dân tộc Việt Nam.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, chương trình tham quan, khảo sát thực tế được tổ chức nhằm giới thiệu tới các đại biểu quốc tế những giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Thủ đô nghìn năm văn hiến; đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc. Đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, mở rộng cơ hội hợp tác giữa Hà Nội với các thành phố, địa phương trong khu vực ASEAN trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch, bảo tồn di sản và phát triển đô thị bền vững.

Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN diễn ra từ ngày 7-10/6 tại Hà Nội, quy tụ lãnh đạo các thành phố, địa phương trong khu vực ASEAN cùng các chuyên gia, tổ chức nghiên cứu quốc tế.

Trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hội nghị là diễn đàn quan trọng để các nhà lãnh đạo đô thị trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và tăng cường hợp tác nhằm xây dựng các đô thị thông minh, bền vững, thích ứng với những yêu cầu phát triển mới của khu vực./.​

Việt Nam chủ động thúc đẩy không gian đối thoại khu vực ASEAN Chuyên gia cho rằng việc đăng cai Diễn đàn Tương lai ASEAN cho thấy Việt Nam đang đảm nhận một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận về định hướng phát triển của ASEAN.