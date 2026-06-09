Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XIV: Đổi mới, sáng tạo bước vào kỷ nguyên mới

Chiều 9/6, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XIV.

Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra vào hai ngày 17 và 18 tháng 6 với chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.”

Sự kiện có sự tham dự của 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời . Đây là kỳ đại hội ý nghĩa, mở đầu cho nhiệm kỳ đầu tiên bước vào kỷ nguyên mới với chủ đề nhấn mạnh tinh thần bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, thúc đẩy bình đẳng giới và đại đoàn kết toàn dân tộc .

Một trong những điểm nhấn mang tính đột phá của Đại hội XIV là việc ứng dụng công nghệ số toàn diện nhằm thực hiện mô hình "Đại hội không giấy tờ." Các đại biểu sẽ khai thác tài liệu, lịch trình qua mini App tích hợp trên Ứng dụng Phụ nữ Việt Nam . Công tác hậu cần cũng được tối ưu hóa với hệ thống quét camera AI nhận diện khuôn mặt để điểm danh và đón tiếp tự động .

Bên cạnh đó, không gian trưng bày triển lãm với chủ đề “Dấu ấn và khát vọng kỷ nguyên mới” hứa hẹn đem lại nhiều trải nghiệm trực quan sống động . Tại đây tích hợp nhiều thiết bị số hiện đại như quả cầu LED, ki-ốt thông minh, kết hợp các gian hàng độc đáo từ Báo Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Tài chính vi mô Tình thương.

Khách tham quan sẽ được tiếp cận hệ sinh thái tri thức số, trải nghiệm thực tế ảo và lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tập trung nguồn lực thực hiện ba khâu đột phá chiến lược gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; chuyển đổi số toàn diện, đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở ; và thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, làm giàu chính đáng .

Đồng thời, Báo cáo chính trị cũng đề ra 12 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 20 giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ./.

Thống nhất các nội dung trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV Hội nghị BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII đã xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo văn kiện, đề án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.