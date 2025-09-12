Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi - Đại hội cấp tỉnh đầu tiên của cả nước

Ngày 11/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với sự tham gia của 450 đại biểu, đại diện cho gần 92.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển.”

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh đây là Đại hội cấp tỉnh đầu tiên của cả nước, là sự kiện chính trị trọng đại, đặt nền móng phát triển, định hướng cho Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ 2025-2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại phiên khai mạc, Đại hội đã công bố Quyết định số 2319 của Bộ Chính trị về việc chỉ định 68 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và 17 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030./.