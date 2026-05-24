Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua nhiều nghị quyết bảo vệ sức khỏe toàn cầu

Sau 6 ngày làm việc tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 24/5, Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 79 đã bế mạc, với việc các nước thành viên thông qua hàng loạt nghị quyết nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương trong bảo vệ sức khỏe toàn cầu.

Diễn ra với chủ đề “Định hình lại y tế toàn cầu: Trách nhiệm chung,” kỳ họp năm nay đã thông qua hơn 20 quyết định và 13 nghị quyết liên quan nhiều lĩnh vực như đột quỵ, bệnh lao, tình trạng kháng kháng sinh, cấp cứu y tế, bệnh máu khó đông, y học chính xác và an toàn bức xạ.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Đại hội đồng Y tế Thế giới Victor Atallah Lajam nhấn mạnh trong bối cảnh xung đột địa chính trị gia tăng, các tình huống y tế khẩn cấp xuất hiện thường xuyên và hệ thống đa phương đối mặt nhiều thách thức, kỳ họp lần này vẫn hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của chủ nghĩa đa phương trong lĩnh vực y tế.

Ông Atallah, đồng thời là Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dominicana, cho biết các nước thành viên đã tập trung vào mục tiêu cốt lõi là bảo vệ sức khỏe con người và thông qua nhiều quyết sách có tác động trực tiếp tới hàng triệu người trên thế giới.

Các nội dung ưu tiên gồm tăng cường năng lực ứng phó khẩn cấp, kiểm soát tình trạng kháng thuốc kháng sinh, thúc đẩy đổi mới trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng bản địa, xây dựng các nguyên tắc đạo đức trong cấy ghép nội tạng và nâng cao bảo vệ đối với nhân viên y tế.

Đại hội đồng cũng dành nhiều thời gian thảo luận các vấn đề mới nổi như y tế số, Trí tuệ Nhân tạo (AI), khả năng liên thông dữ liệu và quản trị số trong y tế. Các đại biểu tái khẳng định sự cần thiết phải xây dựng các khuôn khổ đạo đức và toàn diện nhằm thúc đẩy hợp tác y tế lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt trong lĩnh vực y học chính xác và chẩn đoán hình ảnh.

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét nhiều vấn đề chính trị và hành chính, trong đó có việc nhất trí thúc đẩy cải tổ cấu trúc y tế toàn cầu thông qua một tiến trình chung do các quốc gia thành viên dẫn dắt dưới sự điều phối của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các nước nhanh chóng chuyển các nghị quyết thành hành động cụ thể, nhấn mạnh việc đạt được các mục tiêu y tế toàn cầu đòi hỏi cam kết chính trị, nguồn tài chính bền vững và sự phối hợp liên tục giữa các quốc gia, đối tác và cộng đồng.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, đoàn đại biểu Trung Quốc đã tham gia thảo luận hơn 60 nội dung nghị sự, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện bên lề và các hoạt động trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới cùng đại diện nhiều nước để chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất hợp tác trong lĩnh vực y tế./.

