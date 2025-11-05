Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô năm 2025 bổ sung thêm nhiều môn thu hút giới trẻ

Chiều nay 5/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo công bố khởi tranh Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025, nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025 là hoạt động trọng điểm nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thúc đẩy phong trào “Thể thao cho mọi người.”

Đại hội cũng là cơ hội phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao; củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đạt thành tích cao nhất.

Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong 42 ngày (từ ngày 4/11 đến ngày 15/12/2025) với 25 môn thi đấu tại 12 xã, phường.

Cụ thể: Nhà thi đấu xã Thanh Trì tổ chức các môn: Bóng rổ, Bơi, Đá cầu; Nhà thi đấu phường Cầu Giấy tổ chức các môn: Bóng bàn, Cầu lông, Wushu; Nhà thi đấu xã Hoài Đức tổ chức môn Karate; Nhà thi đấu xã Gia Lâm tổ chức các môn Bóng chuyền, Vật; Nhà thi đấu phường Phú Diễn tổ chức môn Pencak Silat; Nhà thi đấu phường Hà Đông tổ chức môn Cờ vua, Cờ tướng; Nhà thi đấu phường Xuân Đỉnh tổ chức môn Taekwondo; Nhà thi đấu xã Đan Phượng tổ chức các môn Vôvinam, Võ cổ truyền; Phường Khương Đình tổ chức môn Billiard Snooker; Nhà thi đấu phường Ngọc Hà tổ chức các môn Khiêu vũ thể thao, Thể thao điện tử; Nhà thi đấu phường Tương Mai tổ chức các môn Kéo co, Thể dục Aerobic; Phường Thanh Xuân tổ chức môn Roller Sports; và 04 cơ sở do Sở Văn hoá và Thể thao quản lý, gồm môn Điền kinh tổ chức tại sân Điền kinh Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TT HN; sân vận động Hà Đông tổ chức môn Bóng đá, Cung thi đấu Điền kinh tổ chức môn Quần vợt và Nhà thi đấu Hà Nội tổ chức môn Thể dục dưỡng sinh.

Đại hội có sự góp mặt của hơn 1.000 trọng tài cấp quốc gia, quốc tế tham gia điều hành các môn thi đấu, đảm bảo tính khách quan, công bằng và đánh giá kết quả chuyên môn cao nhất cho các nội dung thi đấu của 25 môn thể thao.

Các địa điểm tổ chức các môn thi đều đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu chuyên môn đạt tiêu chuẩn theo Luật thi đấu của từng môn thể thao.

Lễ Khai mạc Đại hội sẽ được tổ chức tại Cung Điền kinh Hà Nội và Lễ tổng kết Đại hội sẽ tổ chức tại Nhà Văn hóa - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội.

So với Đại hội lần thứ X (năm 2022), Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI tăng số môn thi đấu từ 22 môn lên 25 môn, trong đó bổ sung thêm các môn hiện đại, thu hút giới trẻ như Thể thao điện tử, Roller Sports, Khiêu vũ thể thao.

Chất lượng chuyên môn dự kiến sẽ được nâng cao, công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp hơn; nhiều môn thể thao trong chương trình thi đấu Đại hội ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, chấm điểm và truyền thông như: bốc thăm xếp lịch thi đấu, phân công điều hành trọng tài qua phần mền điện tử, hệ thống điều hành, thi đấu chấm điểm điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế...

Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Hà Nội trong cả nước về phong trào thể dục, thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao, tạo nền tảng quan trọng hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026./.

