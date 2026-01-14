Đại hội XIV: Bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến bước vào công cuộc Đổi mới năm 1986 với xuất phát điểm thấp, nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, hạ tầng thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết và khát vọng vươn lên đã trở thành động lực xuyên suốt, giúp Tuyên Quang từng bước chuyển mình trong hành trình 40 năm Đổi mới của đất nước.

Sau 4 thập niên, từ một tỉnh miền núi biên giới nghèo, Tuyên Quang đã từng bước xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, phát huy lợi thế tài nguyên, con người và truyền thống lịch sử; từng bước hình thành các trụ cột phát triển mới, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

40 năm chuyển mình từ gian khó

Dấu ấn rõ nét nhất ở Tuyên Quang là sự chuyển biến toàn diện về kinh tế - xã hội. Nông nghiệp từng bước thoát khỏi mô hình sản xuất manh mún, tự cung tự cấp, chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.

Những vùng chè, cam, nguyên liệu lâm nghiệp được hình thành, tạo sinh kế ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân. Kinh tế lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức cao, bảo đảm sinh kế, giữ vai trò “lá phổi xanh” của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Công nghiệp - Xây dựng từ chỗ gần như không đáng kể đã từng bước trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. Các nhà máy chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, năng lượng được đầu tư, đưa Tuyên Quang dần tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất.

Hạ tầng giao thông, đô thị, điện, nước, viễn thông được cải thiện mạnh mẽ, kết nối giữa các vùng, địa phương từng bước được thông suốt, mở ra không gian phát triển mới.

Song hành với tăng trưởng kinh tế là tiến bộ rõ rệt về văn hóa - xã hội. Giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng lên; công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả bền vững. Diện mạo nông thôn, miền núi ngày càng khởi sắc.

Những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy, trở thành nguồn lực mềm cho phát triển du lịch và xây dựng bản sắc địa phương trong thời kỳ hội nhập.

Bản lĩnh trong giai đoạn nhiều biến động

Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn đặc biệt trong tiến trình phát triển của Tuyên Quang. Đại dịch COVID-19, biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai, yêu cầu sắp xếp, tổ chức lại bộ máy sau hợp nhất đã đặt ra nhiều thách thức chưa từng có với tỉnh.

Vượt qua khó khăn, Tuyên Quang vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,01; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt kế hoạch.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột tăng trưởng với giá trị sản xuất tăng 16,6%. Hạ tầng giao thông, nhất là các công trình trọng điểm, được tập trung đầu tư, từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” để phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đánh giá, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh vẫn giữ vững được ổn định kinh tế - xã hội và duy trì đà tăng trưởng.

Điều quan trọng là năng lực điều hành, cải thiện môi trường đầu tư và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển tiếp tục được nâng lên, tạo nền tảng vững chắc để Tuyên Quang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I sau hợp nhất, sớm hơn kế hoạch chung. Đây không chỉ là sự kiện chính trị có ý nghĩa lớn, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất về tư duy và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước đi vào ổn định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Khát vọng mới

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, Tuyên Quang đứng trước thời cơ và vận hội mới. Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nêu rõ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; đổi mới mạnh mẽ tư duy, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Tuyên Quang không chỉ dừng ở những con số tăng trưởng, mà còn là khát vọng về một mô hình phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường. Đó là một nền kinh tế có sức chống chịu tốt trước biến động; bộ máy chính quyền liêm chính, hiệu quả; xã hội ổn định, an toàn, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của Đổi mới.

Ông Triệu Đức Thanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang (cũ) là một cán bộ lãnh đạo gắn bó nhiều năm với quá trình phát triển của địa phương cho rằng, nhìn lại 40 năm Đổi mới có thể thấy rõ sự thay đổi căn bản trong tư duy lãnh đạo và cách làm của cấp ủy, chính quyền các cấp trên cơ sở kế thừa truyền thống cách mạng, không ngừng đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Điều đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, trở thành nền tảng để Tuyên Quang tiếp tục vững bước trên chặng đường phát triển mới.

Hành trình 40 năm Đổi mới đã mang lại cho Tuyên Quang những bài học quý giá về phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, giữ vững bản sắc và không ngừng đổi mới tư duy.

Những thành tựu của nhiệm kỳ 2020-2025 chính là tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn.

Tuyên Quang đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện Đổi mới bằng sự đoàn kết, bản lĩnh và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng cùng cả nước bước vào chặng đường phát triển mới./.

Khai mạc chuỗi trưng bày chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cùng lịch sử các kỳ đại hội Đảng.